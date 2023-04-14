Президент Владимир Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов. Согласно документу, создается реестр воинского учета, в котором будут аккумулироваться данные информационных госсистем.
Повестки после вступления закона в силу будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной, сохраняются прежние способы вручения — через работодателя или лично. В законе также говорится, что повестка будет считаться врученной через неделю после ее размещения в реестре повесток, передаёт РБК
С наступлением момента, когда повестка считается врученной, ее адресату запретят выезд из России, решение об этом будет автоматически сформировано в реестре воинского учета и придет гражданину на «Госуслугах».
Призывникам в течение суток со времени, когда повестка будет считаться врученной, направляется предупреждение о возможных ограничениях. Они вступят в силу, если не явиться в военкомат в течение 20 дней со дня, указанного в повестке. В число возможных ограничений входят запрет на регистрацию ИП или самозанятого, приостановка государственной регистрации недвижимости, ограничение на управление транспортом и запрет на его регистрацию, отказ в получении кредитов.
Минцифры, которое разрабатывает реестр, заявило, что база заработает не раньше осеннего призыва. Министр Максут Шадаев также говорил, что повестка на «Госуслугах» придет в том случае, «если только пользователь сам не отключит эту функцию».
Госдума приняла закон о цифровом реестре военнообязанных и электронных повестках 11 апреля сразу во втором и третьем чтениях, на следующий день его одобрил Совфед. Изменения в законодательство внесли через поправки к законопроекту, внесенному в Думу еще в начале 2018 года. Им планировалось менять правила оповещения граждан о необходимости явиться в военкомат в рамках призыва в армию.
Кремль заявил, что закон направлен на «исправление бардака». А отвечая на вопрос, почему документ был так скоро принят, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что «подобные документы, конечно, чрезвычайно важны», и Госдума относится к ним как к «первоочередным срочным документам». В то же время спикер Совфеда Валентина Матвиенко обратила внимание, что документ вызвал в интернете большое число «бурных» комментариев и «нездоровые ажиотажные высказывания» из-за недоработки со стороны законодателей по его разъяснению.
В Генштабе РФ заявили, что призывникам не будут веерно рассылать электронные повестки, передаёт interfax.ru
"Веерных" рассылок "электронных повесток" гражданам призывного возраста не будет. Единый электронный реестр воинского учета создан, прежде всего, для упрощения взаимодействия граждан с военными комиссариатами", - заявил 15 апреля представитель главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба РФ Андрей Бирюков.
По его словам, теперь появилась возможность направлять необходимые для воинского учета данные в электронном виде вместо личного визита в военкомат.
"Соответственно и о постановке на воинский учет или изменении каких-либо сведений граждане будут информироваться через личные кабинеты на портале государственных услуг", - сказал Бирюков.
Он подчеркнул, что больше нет необходимости лично приходить в военкомат для постановки на воинский учет, оформления отсрочек и решения других вопросов.