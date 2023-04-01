По данным Национальной кассы социального страхования, число пенсионеров в Республике Молдова на начало апреля сократилось на 8,2 тысячи, до 672,2 тысячи человек, сообщает bani.md
1 апреля пенсии были проиндексированы на 15%, а средний размер пенсии увеличился почти на 547 леев и превысил 3185 леев. Большинство - 524,4 тыс. человек получают пенсию по старости - 3194 лея, а 101,1 тыс. - пенсию по инвалидности в размере 2 116 леев, пишет point.md
На начало апреля получателями государственной социальной помощи являлись 79,6 тыс. человек, что на 6,3 тыс. больше, чем год назад. Размер пособия варьируется от 1 109 до 1 549 леев, особенно для людей с ограниченными возможностями.
Размер единого пособия при рождении ребенка увеличился с 10 068 до 10 932 леев. Пособие выплачивается только до двух лет.
Размер минимальной пенсии по возрасту составляет 2278 леев против 2000, как было ранее.