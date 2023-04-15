Dnestr.TV

 
0

Премьер-министр Молдовы назвал жителей страны "нацией с ограниченными возможностями"

Премьер-министр Молдовы назвал жителей страны "нацией с ограниченными возможностями"

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан во время публичного выступления назвал жителей страны "нацией с ограниченными возможностями", сообщают кишиневские СМИ, фрагмент речи политика опубликовал телеканал "Первый в Молдове", сообщает РИА Новости

Ранее Речан принял участие в работе круглого стола "Стратегическое видение обеспечения национальной безопасности в контексте разработки Стратегии национальной безопасности", который организовали несколько неправительственных организаций.

Премьер во время своего выступления говорил о евроинтеграции республики, о ситуации на Украине и выразил удивление, что у рядовых граждан в селах и районах, где он побывал с визитом, зачастую иное мнение о внешнеполитическом векторе, чем у руководства страны.

"Вчера я был в Тараклии (город и район на юге Молдовы, где компактно проживают этнические болгары. — Прим. ред.), разговаривал там с кем-то из местных и поднял тему происходящего на Украине. У нас очень большая проблема. Это национальная проблема уверенности в себе. Мы, малая нация, всегда вели себя как нация, извините, с ограниченными возможностями. И это повлияло на нас, в том числе на то, как мы думаем о себе, как мы позиционируем себя во всей этой среде", — цитирует молдавского премьера "Первый в Молдове".

Речан отметил, что власти страны должны работать с населением, чтобы донести до него преимущества европейской интеграции для Молдовы.

"Главное, что должен делать политический класс, — просвещать и преодолевать страхи. Мы обязаны обучать, объяснять, поощрять, брать ответственность. Вот то, что мы должны сделать", — сказал премьер.

Ранее президент РМ Майя Санду заявила, что евразийский вектор и интеграция в рамках СНГ не приносят стране должного развития, она анонсировала планы по вступлению Молдовы в Евросоюз до 2030 года.
  • Сегодня, 20:11
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • Данилов: Кишинев разработал рассчитанный на семь лет пл ...
  • Глава г.Бендеры провёл встречу с активом общественных о ...
  • МИД Румынии: молдавский язык был создан искусственно Со ...
  • Фокус медиа - гендерно-корректная коммуникация
  • 1 апреля – скорбная дата в истории города Бендеры
  • С 1 апреля в Молдове запрещена продажа сигарет потребит ...
  • Приднестровские ромы организовали праздничный круглый с ...
  • Осталеп: "Есть несколько планов приднестровского урегу ...
  • Озвучен прогноз по запрету полетов

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • Данилов: Кишинев разработал рассчитанный на семь лет пл ...
  • Глава г.Бендеры провёл встречу с активом общественных о ...
  • МИД Румынии: молдавский язык был создан искусственно Со ...
  • Фокус медиа - гендерно-корректная коммуникация
  • 1 апреля – скорбная дата в истории города Бендеры
  • С 1 апреля в Молдове запрещена продажа сигарет потребит ...
  • Приднестровские ромы организовали праздничный круглый с ...
  • Осталеп: "Есть несколько планов приднестровского урегу ...
  • Озвучен прогноз по запрету полетов
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна