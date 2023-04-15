Премьер-министр Молдовы Дорин Речан во время публичного выступления назвал жителей страны "нацией с ограниченными возможностями", сообщают кишиневские СМИ, фрагмент речи политика опубликовал телеканал "Первый в Молдове", сообщает РИА Новости
Ранее Речан принял участие в работе круглого стола "Стратегическое видение обеспечения национальной безопасности в контексте разработки Стратегии национальной безопасности", который организовали несколько неправительственных организаций.
Премьер во время своего выступления говорил о евроинтеграции республики, о ситуации на Украине и выразил удивление, что у рядовых граждан в селах и районах, где он побывал с визитом, зачастую иное мнение о внешнеполитическом векторе, чем у руководства страны.
"Вчера я был в Тараклии (город и район на юге Молдовы, где компактно проживают этнические болгары. — Прим. ред.), разговаривал там с кем-то из местных и поднял тему происходящего на Украине. У нас очень большая проблема. Это национальная проблема уверенности в себе. Мы, малая нация, всегда вели себя как нация, извините, с ограниченными возможностями. И это повлияло на нас, в том числе на то, как мы думаем о себе, как мы позиционируем себя во всей этой среде", — цитирует молдавского премьера "Первый в Молдове".
Речан отметил, что власти страны должны работать с населением, чтобы донести до него преимущества европейской интеграции для Молдовы.
"Главное, что должен делать политический класс, — просвещать и преодолевать страхи. Мы обязаны обучать, объяснять, поощрять, брать ответственность. Вот то, что мы должны сделать", — сказал премьер.
Ранее президент РМ Майя Санду заявила, что евразийский вектор и интеграция в рамках СНГ не приносят стране должного развития, она анонсировала планы по вступлению Молдовы в Евросоюз до 2030 года.