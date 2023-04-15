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Птичий грипп находится в четырех мутациях от того, чтобы перейти к человеку

Птичий грипп находится в четырех мутациях от того, чтобы перейти к человеку

Вирус птичьего гриппа находится в четырех мутациях от того, чтобы перейти к человеку и спровоцировать пандемию. Об этом пишет gazeta.ru со ссылкой на Daily Mail.

По информации издания, в последние годы вирусу были предоставлены широкие возможности для распространения, поскольку он свирепствует среди птиц и млекопитающих во всем мире. При этом каждый раз, когда вирус начинает размножаться в новом хозяине, он получает еще один шанс мутировать и потенциально получить одну из этих смертоносных черт.

Благодаря новым мутациям вирус может получить способность выживать в воздухе и оптимизировать себя, чтобы заражать клетки человека.

«Это угроза, которая будет продолжать стучаться в нашу дверь, пока, я полагаю, действительно не вызовет пандемию», — заявила вирусолог Медицинского центра Эразма в Нидерландах Матильда Ришар.

Ранее вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков говорил, что ни у кого в мире нет иммунитета к новому птичьему гриппу H3N8.

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