Венгрия запретила импорт зерна, масличных культур и ряда других сельхозпродуктов с Украины до 30 июня 2023 года. Об этом 15 апреля заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.
«Правительство (Венгрии) привержено отстаиванию интересов венгерского фермерского сообщества, поэтому в отсутствие значимых мер ЕС оно временно, подобно Польше, запрещает импорт зерна и масличных культур, а также ряда других сельскохозяйственных продуктов, производимых на Украине или поступающих оттуда, в Венгрию», — приводит его слова пресс-служба министерства.
Министр пояснил, что продолжение текущих рыночных процессов нанесет серьезный ущерб венгерскому сельскому хозяйству. Поэтому необходимо принять чрезвычайные меры, передает eadaily.com.
Согласно заявлению Минсельхоза Венгрии, запрет будет действовать до 30 июня 2023 года. Венгрия ожидает, что до этого срока Евросоюз примет меры по поддержке европейских аграриев и пересмотрит правила беспошлинного ввоза сельхозпродуктов с Украины.
Венгерское правительство поддерживает венгерских фермеров и защищает венгерское сельское хозяйство, подчеркнул Надь.
9 апреля Надь сообщил, что Будапешт усилит контроль за транзитными перевозками украинского зерна через территорию Венгрии. По его словам, зерно «в беспрецедентных количествах оседает в государствах-членах, граничащих с Украиной», что негативно отражается на сбыте продукции местных фермеров.
До этого, 31 марта страны ЕС попросили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис с поставками украинского зерна в Европу. Отмечалось, что помимо Польши с подобными проблемами сталкиваются фермеры Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии.
В субботу, 15 апреля, официальная Варшава утвердила запрет на ввоз украинского зерна и другой агропродукции в Польшу, подчеркнув при этом, что это решение не меняет позиции страны по поддержке Украины в войне с Россией. Об этом сообщает RMF24.
"Сегодня правительство приняло постановление о запрещении ввоза в Польшу зерна, а также десятков других видов продуктов питания, я не в состоянии все их перечислить. Они предусмотрены в приложении к этому постановлению – от задекларированного зерна до продуктов из меда, очень много продуктов", - сказал глава правящей консервативной партии Польши Право и справедливость Ярослав Качиньский.
По его словам, данное решение принято с учетом "ассиметрии между польским и украинским сельским хозяйством, что является следствием качества земли, значительно ниже оплаты труда в Украине и, наконец, факта, что в Украине, в основном, на больших площадях работают международные компании по разветвленной инфраструктурой", сообщает korrespondent.net.
Он отметил, что кризис, который может возникнуть в результате импорта украинского зерна, повлияет на всех поляков, и подчеркнул обязанность польского правительства защищать интересы своих граждан в первую очередь и добавил, что это решение принято не только в интересах Польши.
"Это также в интересах Украины, поскольку не в интересах наших друзей, чтобы Польша погрузилась в кризис и чтобы здесь к власти пришли люди, которые изменят эту политику радикальной поддержки Украины", - сказал Качиньский.
В правительстве добавили, что такие изменения никак не влияют на дружбу с Украиной и поддержку ее в агрессивной войне с Россией.
О принятых решениях Польша проинформировала украинскую сторону и готова начать переговоры по урегулированию этого вопроса в виде межгосударственного соглашения. Качиньский добавил, что речь идет о фундаментальных вещах.
"Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сожалеет о принятии польскими коллегами решения о временном ограничении экспорта в/и через территорию Польши (в том числе транзитом) сельскохозяйственных товаров из Украины", - говорится в сообщении.
Минагрополитики Украины предложило в ближайшие дни согласовать с польской стороной новый Меморандум о взаимопонимании, учитывающий интересы Украины и Польши в духе конструктивного надежного эффективного сотрудничества для обеих стран и надлежащим образом урегулирующим вопрос транзита сельскохозяйственной продукции по территории Польши.
"Мы понимаем, что у польских фермеров сложилась сложная ситуация, однако подчеркиваем, что сейчас самая сложная ситуация у фермеров Украины. Именно на территории Украины идет война, именно украинские фермеры терпят колоссальные убытки от войны России против Украины, и именно украинские фермеры гибнут на своих полях от российских мин. При этом украинские агропроизводители с пониманием относятся к потребностям польских коллег, надеются на взаимопонимание и ожидают конструктивного диалога для принятия согласованного решения", - говорится в заявлении украинского министерства.
Украина экспортирует значительную часть зерна через сухопутную границу с Польшей. Большая часть украинского продовольствия, которая должна идти транзитом в другие государства, начала оседать в стране. Это вызвало протесты среди польских фермеров и привело к отставке министра сельского хозяйства Генрика Ковальчика.
Напомним, Украинское зерно признано в Словакии опасным. Причиной стали запрещенные в ЕС пестициды, найденные в партии пшеницы. В начале апреля Словакия и еще четыре страны призвали Еврокомиссию купить у них скопившееся украинское продовольствие по «гуманитарным соображениям»