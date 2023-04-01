Dnestr.TV

 
0

Минпрос и ЦИК разработали лекции для старшеклассников об основах избирательного права

Минпрос и ЦИК разработали лекции для старшеклассников об основах избирательного права

Минпрос совместно с центризбиркомом проводят мероприятия по правовому просвещению молодёжи. Были разработаны лекции для учащихся старших классов школ об основах избирательного права ПМР. Они размещены в едином фонде электронных информационно-образовательных ресурсов «Электронной школе Приднестровья» в рамках предмета «Обществознание» для учащихся 11-х классов.

Блок «Основы избирательного права ПМР» включает в себя 5 лекций и раскрывает следующие темы: активное и пассивное избирательное право; принципы проведения выборов; порядок реализации инициативы проведения конституционного, республиканского, местного референдума; система избирательных комиссий Приднестровья, их статус, функции и полномочия.

В рамках реализации совместного плана мероприятий по правовому просвещению молодёжи ЦИК в городах и селах при поддержке молодёжных избирательных комиссий ПМР были проведены ряд интеллектуальных состязаний «I-Quiz: Морской бой» и дебаты по социально-значимым вопросам среди молодёжи республики.

На постоянной основе принимает посетителей музей истории выборов и референдумов центральной избирательной комиссии ПМР. С начала 2023 года его посетило более 180 молодых приднестровцев, сообщает novostipmr.com ссылаясь на сайт ЦИКа.

Кроме того, для студентов организаций высшего и среднего профессионального образования была проведена встреча на тему «Экстремизм и терроризм: последствия и ответственность на примерах публикаций в социальных сетях».
  • Сегодня, 08:17
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • Данилов: Кишинев разработал рассчитанный на семь лет пл ...
  • Глава г.Бендеры провёл встречу с активом общественных о ...
  • МИД Румынии: молдавский язык был создан искусственно Со ...
  • Фокус медиа - гендерно-корректная коммуникация
  • 1 апреля – скорбная дата в истории города Бендеры
  • С 1 апреля в Молдове запрещена продажа сигарет потребит ...
  • Приднестровские ромы организовали праздничный круглый с ...
  • Осталеп: "Есть несколько планов приднестровского урегу ...
  • Озвучен прогноз по запрету полетов

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • Данилов: Кишинев разработал рассчитанный на семь лет пл ...
  • Глава г.Бендеры провёл встречу с активом общественных о ...
  • МИД Румынии: молдавский язык был создан искусственно Со ...
  • Фокус медиа - гендерно-корректная коммуникация
  • 1 апреля – скорбная дата в истории города Бендеры
  • С 1 апреля в Молдове запрещена продажа сигарет потребит ...
  • Приднестровские ромы организовали праздничный круглый с ...
  • Осталеп: "Есть несколько планов приднестровского урегу ...
  • Озвучен прогноз по запрету полетов
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна