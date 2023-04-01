Минпрос совместно с центризбиркомом проводят мероприятия по правовому просвещению молодёжи. Были разработаны лекции для учащихся старших классов школ об основах избирательного права ПМР. Они размещены в едином фонде электронных информационно-образовательных ресурсов «Электронной школе Приднестровья» в рамках предмета «Обществознание» для учащихся 11-х классов.
Блок «Основы избирательного права ПМР» включает в себя 5 лекций и раскрывает следующие темы: активное и пассивное избирательное право; принципы проведения выборов; порядок реализации инициативы проведения конституционного, республиканского, местного референдума; система избирательных комиссий Приднестровья, их статус, функции и полномочия.
В рамках реализации совместного плана мероприятий по правовому просвещению молодёжи ЦИК в городах и селах при поддержке молодёжных избирательных комиссий ПМР были проведены ряд интеллектуальных состязаний «I-Quiz: Морской бой» и дебаты по социально-значимым вопросам среди молодёжи республики.
На постоянной основе принимает посетителей музей истории выборов и референдумов центральной избирательной комиссии ПМР. С начала 2023 года его посетило более 180 молодых приднестровцев, сообщает novostipmr.com ссылаясь на сайт ЦИКа.
Кроме того, для студентов организаций высшего и среднего профессионального образования была проведена встреча на тему «Экстремизм и терроризм: последствия и ответственность на примерах публикаций в социальных сетях».