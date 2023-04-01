О Приднестровье всегда будут много говорить, но к реальному результату может привести работа совместной с Кишиневом группы и инициатива Тирасполя. Такое мнение высказал экс-президент Молдовы Петр Лучинский.
"Поскольку эта территория есть и там живут люди, поскольку было очень много политических моментов – всяких соглашений и прочего, а конфликт как бы считается замороженным, и поскольку конфликт есть, всегда будут вокруг него вести разговоры, и говорильни будет много. Теперь, что делать?
Хорошо, что в Приднестровье мы не пошли на какой-то силовой вариант. В ходе войны в Украине были призывы: давайте заодно… Это, ребята, несерьезно. Заодно ничего не делается в большой политике – как между прочим", - отметил бывший глава молдавского государства в интерьвю для Point.md.
По его мнению, в существующих геополитических реалиях и с учетом прежних действий Кишинева с инициативой предстоит выступить Тирасполю.
"Теперь, я считаю, Приднестровье должно серьезно сесть и подумать. Ну, куда деться? Что они хотят? Они давно в Молдове. И Молдова поступает, я считаю, очень высокопорядочно: люди ездят сюда работать, бизнес делают, спокойно живут. Если бы не эти «таможни» излишние, дурости эти… В моё время мы быстрее как-то все это проходили.
Но! С Приднестровьем сейчас не надо суетиться. Приднестровье должно подумать и предложить – что они хотят? Каким образом? Статус – особый статус – признан всеми сторонами конфликта, которые участвуют в процессе. Приднестровьем же как раз не особенно: мы, мол, самостоятельные. А «высовываться», извините за выражение, Приднестровью не стоит. Потому что везде «горячие» точки. И горячие головы есть – предостаточно.
Я считаю, что, как всё утихомирится немножечко, надо найти форму вернуться в республику. Это самый лучший вариант. Инициатива должна быть в Приднестровье.
Приднестровье должно проснуться. Они должны видеть, как развиваются события. Кишинев все время что-то предлагал, были различные варианты. Их это не удовлетворяло. Но последние 10-15 лет ничего и не было, ничего не обсуждали. Поэтому на стол должен быть положен проект вот этого особого статуса Приднестровья", - рекомендует Петр Лучинский.
Он напомнил, как в 1990-х годах проходила работа по разработке законопроекта для Гагаузской автономии: "Мы создали особую совместную группу в парламенте и вырабатывали проект этого закона. Я объездил почти все села, и мы сделали все самым демократичным образом. Были потом референдумы в каждом селе – кто входит, кто не входит. Все мирно".
Лучинский считает, что подобный опыт может стать наилучшим вариантом для дальнейшего процесса приднестровского урегулирования.
"С самого начала: сейчас надо представителям Тирасполя и Кишинева сесть и представить предложения. Все ждут – пусть Молдова предлагает. А потом там и тут что-то не то, и не выходишь на окончательный вариант.
Поэтому я предлагаю создать совместную группу из приднестровцев и из кишиневцев, будем так говорить, для выработки этого закона. Эта группа должна работать. При этом у нас уже есть опыт по Гагаузии. Надо находить пути. Это работа не только заявлениями, надо сесть и работать", - призвал экс-президент Молдовы.