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Значения цветов пасхальных яиц

Значения цветов пасхальных яиц

С давних времен на Пасху каждая хозяйка стремилась покрасить яйца в разные цвета. И делалось это не ради эстетического удовольствия.

Каждое расписное яйцо несет в себе некий глубокий смысл и некое тайное магическое значение, которое сочетает в себе символику цвета, линий и узоров. Символичны и цвета, в которые окрашивали яйца.

Что означают цвета пасхальных яиц

Красный цвет символизирует цвет крови, пролитой в свое время Иисусом Христом.

Черный цвет сравнивается с грустью, плачем и смертью, после которых следует зарождение новой жизни.

Желтый символизирует достаток в урожае и богатство, но также этот цвет представляет знак солнца и судьбы.

Голубой передает теплые чувства к ближнему человеку, желая ему здоровья и крепких сил.

Синий символизирует небо, чистый, свежий воздух, здоровье. Синее пасхальное

Зеленый – символизирует возрождение всего живого и выздоровление после тяжелой болезни.

Белый цвет подразумевает под собой райское очищение, символизируя новую жизнь, зарождающуюся на небесах.

Коричневый цвет обозначает плодородие и великую силу земли

Пасхальные яйца являются одним из символов Светлого Христова Воскресения. В современном обществе мало кто задумывается о значении этого символа и о смысле, который он несет. К тому же многие не соблюдают пасхальных традиций, окрашивая яйца в разнообразные цвета, а то и вовсе украшают их святыми образами.

Действительно, в наше время в пасхальных корзинах можно увидеть яйца, окрашенные во всевозможные цвета и техники росписи. Но все-таки стандартный цвет для окраски яиц издавна является красный. Считается, что он несет в себе радость жизни.

Почему принято окрашивать пасхальные яйца в красный цвет
Яйцо в первую очередь обозначает жизнь и возрождение, поэтому в день Воскресения Христова оно и появляется в пасхальных корзинах каждого верующего.

Также существует придание о том, что святая Мария Магдалина в дар римскому императору преподнесла яйцо, возвестив:

«Христос Воскрес!».

Император не поверил, сравнив услышанную весть с тем, что не может кто-либо воскреснуть, как и белое яйцо не может стать красным.

В то же мгновение произошло чудо – яйцо вмиг окрасилось в красный цвет, подтверждая Воскрешение Господне. После этого и появилась традиция окрашивать яйца в красный цвет на Пасху.

Отметим, что сейчас современные хозяйки не ограничиваются только красным цветом, а предпочитают использовать много красок и окрашивать пасхальные яйца в разнообразные цвета. Так пасхальный стол в день Пасхи выглядит более нарядно и привлекательно.
  • Сегодня, 08:36
  • DTV
  • Просмотров: 16
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