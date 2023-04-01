Dnestr.TV

 
0

За сколько лет можно заработать миллион € в Молдове и других странах

За сколько лет можно заработать миллион € в Молдове и других странах

Работая десятки лет, люди зачастую не задумываются, сколько денег они заработали в совокупности. Аналитики Picodi.com исследовали и посчитали, за сколько лет жители разных стран могут заработать миллион евро, получая среднемесячную заработную плату по стране.

За сколько лет можно заработать миллион € в Молдове и других странах

В рейтинг попали 102 страны мира. Если учитывать все получаемые деньги, быстрее всего заработают миллион жители Швейцарии — 15 лет и 3 месяца. На втором месте Сингапур с результатом 18 лет и 2 месяца. На 4 месяца дольше должны поработать жители Люксембурга — 18 лет и 6 месяцев. Замыкают пятёрку лидеров США (21 г. и 3 мес.) и Исландия (22 г. и 5 мес.)

Эстония занимает 36-ю позицию рейтинга. Получая среднестатистическую заработную плату по стране, заработать миллион евро можно за 64 года и 6 месяцев. Литва расположилась на 3 позиций ниже — 39-е место (77 л. и 4 мес.). Соседняя Латвия на 45-й позиции рейтинга — 88 лет и 11 мес. работы на миллион €. Молдова в этом рейтинге расположилась на 76-м месте (209 лет и 6 мес.), а Румыния на 52-м месте (117 лет и 3 мес.).

Более 500 лет потребовалось бы работать жителям Нигерии (554 года), Уганды (559 л. и 8 мес.), Египта (646 л. и 8 мес.) и Пакистана (664 г. и 6 мес.)

Методология и источники данных
Данные о размере средней заработной платы после вычета налогов и обязательных взносов взяты с сайта numbeo.com, где собираются тысячами пользователей со всего мира. Для конвертации валют мы использовали средний курс Google Finance за март 2023 г.
  • Сегодня, 08:48
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • Данилов: Кишинев разработал рассчитанный на семь лет пл ...
  • Глава г.Бендеры провёл встречу с активом общественных о ...
  • МИД Румынии: молдавский язык был создан искусственно Со ...
  • Фокус медиа - гендерно-корректная коммуникация
  • 1 апреля – скорбная дата в истории города Бендеры
  • С 1 апреля в Молдове запрещена продажа сигарет потребит ...
  • Приднестровские ромы организовали праздничный круглый с ...
  • Осталеп: "Есть несколько планов приднестровского урегу ...
  • Озвучен прогноз по запрету полетов

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • Данилов: Кишинев разработал рассчитанный на семь лет пл ...
  • Глава г.Бендеры провёл встречу с активом общественных о ...
  • МИД Румынии: молдавский язык был создан искусственно Со ...
  • Фокус медиа - гендерно-корректная коммуникация
  • 1 апреля – скорбная дата в истории города Бендеры
  • С 1 апреля в Молдове запрещена продажа сигарет потребит ...
  • Приднестровские ромы организовали праздничный круглый с ...
  • Осталеп: "Есть несколько планов приднестровского урегу ...
  • Озвучен прогноз по запрету полетов
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна