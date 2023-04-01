В различных культурах и странах мира искусство росписи и украшения яиц является традицией, символизирующей радость и праздник, связанные с Пасхой. В этом году жители Помероди в Бразилии подняли эту традицию на новый уровень, создав самое большое крашеное пасхальное яйцо для своего ежегодного фестиваля. Высота яйца составляет 16,72 метра, а диаметр – 10,88 метра.
Помероди, муниципалитет в штате Санта-Катарина на юге страны, известен как самый немецкий город в Бразилии. Большинство жителей Помероди являются потомками немецких иммигрантов и говорят на немецком и португальском языках, пишет rtraveler.ru.
Помероди также известен своим ежегодным пасхальным фестивалем: «Остерфест», одним из крупнейших пасхальных праздников в Латинской Америке. Самое большое в мире украшенное пасхальное яйцо стало одной из главных достопримечательностей Остерфеста в этом году, который стартовал 16 февраля и продлился до католической Пасхи 9 апреля.
Сара Кассон, официальный судья Книги рекордов Гиннеса, прибыла на фестиваль, чтобы подтвердить рекорд и вручить сертификат. Кассон пришлось использовать подъемный кран, чтобы добраться до вершины яйца и точно измерить его высоту и диаметр.