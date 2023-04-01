Республика Молдова будет постепенно сокращать, начиная с 1 января 2024 года, импорт и потребление фторированных парниковых газов и заменит их природными охлаждающими агентами, согласно положениям нового закона о фторсодержащих парниковых газах, принятого парламентом в окончательном чтении.
Он разработан при поддержке проекта EU4Climate, финансируемого Европейским союзом, и вступит в силу через шесть месяцев после публикации.
До сих пор импорт и использование парниковых газов F в Республике Молдова не регулировались, передает noi.md.
Таким образом, закон ускорит экологизацию систем охлаждения и кондиционирования воздуха, работающих на основе HFC. Альтернативные хладагенты, такие как CO2, изобутан, пропан, аммиак и т. д., помимо преимуществ защиты окружающей среды, также обладают большим потенциалом энергосбережения. В то же время замена фторсодержащих газов создает новые возможности для бизнеса для молдавских экономических агентов.
Если в промышленно развитых странах процесс пресечения использования гидрофторуглеродов уже начался в 2019 г., то в развивающихся странах, таких как Республика Молдова, он должен осуществляться с 2029 г. Таким образом, в период 2024-2028 гг. внутреннее потребление газа -F будет заморожено на уровне базового потребления, рассчитанного как среднее за 2020, 2021, 2022 годы, к которому будет добавлено 65% базового уровня (производство/потребление) HFC , и в последующий период страна примет меры по борьбе с этими веществами в соответствии с графиком, изложенным в Кигалийской поправке, а именно:
• 2029-2034 гг. (I этап) – снижение потребления на 10%;
• 2035-2039 гг. (II этап) – снижение потребления на 30%;
• 2040-2044 гг. (III этап) – снижение потребления на 50%;
• 2045 г. и позже (этап IV) – снижение потребления на 80% (от базового уровня).
«Отсутствие регулирования по снижению воздействия фторсодержащих газов на окружающую среду препятствует справедливому и правильному переходу к зеленой, климатически нейтральной и конкурентоспособной экономике в соответствии с целями Национальной стратегии развития Молдовы до 2030 года. Республика Молдова является одной из стран, наиболее уязвимых к изменению климата, 18 из последних 20 лет были одними из самых теплых из когда-либо зарегистрированных, с экстремальными погодными явлениями», — сказала Валентина Цапеш, национальный координатор проекта EU4Climate.
Ступенчатое подавление выбросов фторсодержащих газов также будет способствовать достижению минимальной цели по сокращению выбросов парниковых газов на 70% к 2030 г., предусмотренной обновленным Национальным установленным вкладом (NDC) Республики Молдова.
Проект EU4Climate с общим бюджетом 8,8 млн евро рассчитан на 2019–2023 годы.