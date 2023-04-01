По данным Национальной кассы социального страхования, число пенсионеров в Республике Молдова на начало апреля сократилось на 8,2 тысячи, до 672,2 тысячи человек.
1 апреля пенсии были проиндексированы на 15%, а средний размер пенсии увеличился почти на 547 леев и превысил 3185 леев. Большинство - 524,4 тыс. человек получают пенсию по старости - 3194 лея, а 101,1 тыс. - пенсию по инвалидности в размере 2 116 леев.
На начало апреля получателями государственной социальной помощи являлись 79,6 тыс. человек, что на 6,3 тыс. больше, чем год назад. Размер пособия варьируется от 1 109 до 1 549 леев, особенно для людей с ограниченными возможностями, передает bloknot-moldova.ru.
Размер единого пособия при рождении ребенка увеличился с 10 068 до 10 932 леев. Пособие выплачивается только до двух лет.
Размер минимальной пенсии по возрасту составляет 2278 леев против 2000, как было ранее.
В Молдове резко сокращается численность рабочей силы.
Это сокращение примерно на 6% и одно из самых значительных за последние два десятилетия, причиной которого стало увольнение сотрудников.
«Малые и средние предприятия больше всего пострадали от кризиса, и основные факторы, повлиявшие на их деятельность, связаны с тем, что они сильно пострадали от энергетического кризиса, войны у границы с Молдовой, нарушения цепочки поставок и снижение спроса на товары/продукты/услуги», — говорится в исследовании, сообщает kp.md.
А еще люди в поисках лучшей жизни стараются уехать из страны. Такими темпами завтра в Молдове не останется ни врачей, ни учителей, ни даже дворников, заключает издание.