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Президент Бразилии предложил создать формат по типу G20 для обсуждения ситуации на Украине

Президент Бразилии предложил создать формат по типу G20 для обсуждения ситуации на Украине
Фото: IMAGO/Ton Molina/Global Look Press/ Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обсудил с лидерами Китая и Объединенных Арабских Эмиратов посреднические усилия в урегулировании конфликта на Украине. Об этом он заявил в воскресенье на пресс-конференции в Абу-Даби, посвященной итогам визитов президента в КНР и ОАЭ, передает ТАСС.

По словам Лулы да Силвы, он предложил председателю КНР Си Цзиньпину и президенту ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну создать группу стран, которые будут выполнять посредническую миссию между Москвой и Киевом. "Группа двадцати [была] создана для спасения [мировой] экономики, которая находилась в кризисе. Сейчас важно создать аналогичный G20 формат, чтобы положить конец этой войне и установить мир. Это мое намерение, и я думаю, что мы добьемся успеха", - приводит его слова Agence France-Presse.

По словам бразильского лидера, президенты России и Украины не предпринимают инициатив, чтобы остановить конфликт, а Европа и США способствуют его продолжению. "Все они должны сесть за стол переговоров и сказать: хватит", - добавил он.

Ранее Лула да Силва заявил, что Россия является гарантом долгосрочного мира во всем мире. Он уже выступал с инициативой разработать новый международный формат для создания возможности диалога Москвы и Киева, подчеркивая, что готов при необходимости выступить посредником при проведении прямых переговоров между лидерами России и Украины.
  • Сегодня, 21:18
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