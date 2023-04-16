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В ЕС изучат решения Венгрии и Польши по импорту сельхозпродукции с Украины

В ЕС изучат решения Венгрии и Польши по импорту сельхозпродукции с Украины

Европейская комиссия изучает решения Польши и Венгрии приостановить импорт сельхозпродукции с Украины, запросила у этих стран дополнительную информацию, сообщили журналистам в пресс-службе ЕК.

В субботу Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок.

По замыслу Еврокомиссии, отвечающей за единый рынок ЕС, сельхозпродукция должна была поступать в третьи страны для преодоления продовольственного кризиса в развивающихся странах. При этом украинская продукция должна была следовать через Польшу транзитом. Однако значительная часть поставок в итоге появлялась на польском рынке, а также оседала в других странах Европы, что привело к резкому падению цен и недовольству местных сельхозпроизводителей, пишет ria.ru.

"Торговая политика является исключительной компетенцией ЕС, поэтому односторонние действия неприемлемы", - говорится в сообщении ЕК. В Брюсселе отметили, что ожидают дополнительную информацию от Польши и Венгрии, чтобы "иметь возможность оценить меры".

В то же время, высокопоставленный представитель одной из западноевропейских стран выразил удивление такими действиями Польши в отношении Украины, на фоне постоянных призывов Варшавы к другим государствам усиливать санкции против России и наращивать поставки оружия и боеприпасов Киеву. "Любопытно наблюдать, как некоторые из этих стран призывают к усилению санкций, наращиванию поставок боеприпасов и так далее. Но когда дело затрагивает их самих, то обращаются к Брюсселю с просьбами оказать финансовую поддержку", - сказал западноевропейский дипломат изданию Politico на условиях анонимности.

В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".

Ранее ряд организаций, объединяющих польских фермеров, выразили протест в связи с тем, что в стране оседает и реализуется зерно, которое ввозят с Украины для последующего экспорта через Польшу в другие государства. Фермеры заявляли, что украинское зерно ненадлежащего качества поставляется на польский рынок по демпинговым ценам, в результате чего цены на продукцию местных производителей сильно упали, а в хранилищах может не хватить места для нового урожая. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику с Украины ввезли около 2 миллионов тонн зерна.

Еврокомиссия заявила о намерении выделить 112 миллионов евро на компенсации польским, румынским и болгарским фермерам.
  • Сегодня, 21:23
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