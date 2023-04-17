Крупные военные учения "Аврора-23" с участием 26 тысяч человек стартуют в понедельник в Швеции, это самые масштабные тренировки, которые проводились на территории королевства за последние 25 лет.
Как сообщили в министерстве обороны страны, в учениях будут задействованы армия, флот, военно-воздушные силы Швеции и подразделения ополчения. Тренировки пройдут преимущественно на юге королевства, острове Готланд и вблизи него, передает ria.ru.
"Цель учений - усилить собранный потенциал для противодействия вооруженному нападению на Швецию… "Аврора-23" - это крупнейшие национальные учения такого рода за последние 25 лет. В них принимают участие 14 стран и около 26 тысяч женщин и мужчин", - говорится в сообщении минобороны.
Помимо военных Швеции в тренировках будут участвовать представители США, Великобритании, Финляндии, Польши, Норвегии, Эстонии, Латвии, Литвы, Украины, Дании, Австрии, Германии и Франции.