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В Швеции начинаются самые масштабные за последние 25 лет военные учения

В Швеции начинаются самые масштабные за последние 25 лет военные учения

Крупные военные учения "Аврора-23" с участием 26 тысяч человек стартуют в понедельник в Швеции, это самые масштабные тренировки, которые проводились на территории королевства за последние 25 лет.

Как сообщили в министерстве обороны страны, в учениях будут задействованы армия, флот, военно-воздушные силы Швеции и подразделения ополчения. Тренировки пройдут преимущественно на юге королевства, острове Готланд и вблизи него, передает ria.ru.

"Цель учений - усилить собранный потенциал для противодействия вооруженному нападению на Швецию… "Аврора-23" - это крупнейшие национальные учения такого рода за последние 25 лет. В них принимают участие 14 стран и около 26 тысяч женщин и мужчин", - говорится в сообщении минобороны.

Помимо военных Швеции в тренировках будут участвовать представители США, Великобритании, Финляндии, Польши, Норвегии, Эстонии, Латвии, Литвы, Украины, Дании, Австрии, Германии и Франции.

Учения завершатся 11 мая.
  • Сегодня, 09:46
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