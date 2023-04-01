Новые положения, касающиеся доступа к информации, представляющей общественный интерес, были одобрены Правительством Молдовы в среду. Проект нового закона включает понятие о том, что являет собой информация, представляющая общественный интерес, расширяет перечень субъектов, считающихся поставщиком информации, и более четко определяет правовые основания, исходя из которых в определенных ситуациях доступ к информации может быть ограниченным. Проект документа также включает прямые запреты, когда доступ к информации не может быть ограничен.
Министр Юстиции Вероника Михайлов-Морару аргументировала необходимость принятия нового закона тем, что действующая норма «концептуально устарела» и не соответствует положениям Конвенции Совета Европы о доступе к официальным документам, сообщает anticoruptie.md.
Конвенция является первым обязательным международным договором, закрепляющим общее право доступа к документам должностных лиц органов государственной власти.
По словам министра Михайлов-Морару, новый закон вводит «механизм про-активной прозрачности в передаче информации, представляющей общественный интерес», государственные учреждения обязаны публиковать на своих страницах информацию, которая считается представляющей общественный интерес, а также каталог информации, которая должна быть обеспечена, чтобы заинтересованным лицам не приходилось запрашивать «какую-то второстепенную информацию».
Документ будет регламентировать способ запроса информации, сократит срок ее предоставления до 15 календарных дней, в случае ее невозможности предоставить немедленно, а также внесет новшество, согласно которому информация может предоставляться также на основании словесного запроса.
Аналогичным образом, новый закон вводит механизм привлечения учреждений к ответственности в случае, если они отказываются предоставлять информацию, предоставляют ошибочную или неполную информацию или необоснованно направляют в другие учреждения.
Закон урегулирует механизм обжалования в суде и установит систему контроля за исполнением закона Народным адвокатом и Государственной канцелярией РМ.
Эксперт Серджиу Бозиану, президент Ассоциации защиты частной жизни, считает, что новый закон является благородной инициативой, но «несвоевременной для права на доступ к информации, особенно в условиях, когда действующий закон не так уж плох, но только требует некоторых изменений».
По словам эксперта, новый закон ставит под одно правило всех искателей информации, будь то рядовые граждане или журналисты. «Официальные документы доступны для общественности, но когда преследуются журналистские цели, должен быть более широкий доступ и никаких препятствий для доступа к информации».
Таким образом ограничивается доступ журналистов к информации, о чем гражданское общество предупреждает с 2011 года. «Вместо того, чтобы улучшать закон для журналистов, мы стандартизируем практику в ущерб им», — говорит эксперт.
Вторым неподходящим моментом, на который указал Серджиу Бозиану, является введение платы за предоставленную информацию – за каждую страницу, превышающую объем 20 страниц, запрашивающий информацию должен будет заплатить 1 лей. Точно так же новый закон не исключает злоупотреблений, поскольку в нем четко не указано, насколько подробными могут быть публикуемые данные.
Президент Центра Журналистских Расследований Корнелия Козонак утверждает, что доступ к информации, представляющей общественный интерес, является основным правом гражданина и что некоторые положения старого закона нуждаются в улучшении.
«Хорошо, что разъясняется, что такое информация, представляющая общественный интерес, и кто является поставщиком информации, но журналисты, которые больше всего используют инструменты закона в общественных интересах, остаются без некоторых положений, которые облегчили бы их доступ к информации, то, о чем просили многие медиа-организации.
В законодательстве некоторых стран ЕС есть положения закона, благоприятствующие доступу журналистов к информации, представляющей общественный интерес», — подчеркивает Козонак.
Журналист уточнила, что Центр Журналистских Расследований подавал в Минюст предложения по доработке нового законопроекта, но, видимо, они не были учтены.
Действующий Закон РМ о доступе к информации был принят в 2000 году и вступил в силу в 2011 году.