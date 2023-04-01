Авария произошла 16 апреля, примерно в 23:50, на ул. Ленина.
За рулём «Мерседеса» находился 28-летний мужчина. В салоне был один. Водитель не справился с управлением, микроавтобус выехал за пределы проезжей части, по пути зацепил столб, затем дерево, а после опрокинулся на бок, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Очевидцы вызвали скорую и ГАИ. Водителя с переломом ноги и травмой головы госпитализировали в хирургическое отделение Днестровской городской больницы. Предварительно, мужчина сел за руль в нетрезвом виде. Окончательно это станет известно по результатам экспертизы.