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Главу Татарстана Рустама Минниханова не пустили в Молдову

Главу Татарстана Рустама Минниханова не пустили в Молдову

Главу Татарстана Рустама Минниханова не пустили в Молдову и объявили нежелательным лицом. Минниханов планировал побывать в Гагаузии на Международном конгрессе народной дипломатии «Дружба народов – 2023».

Вместе с Миннихановым в Молдову отправился еще и глава холдинга «Ак-Барс» Иван Егоров, передает bloknot-moldova.ru.

Власти Молдавии тоже признали Егорова нежелательным лицом. Их самолет уже вылетел из Кишинева обратно в Россию. Об этом информирует телеграм-канал Mash.

"Вместе с Виктором Петровым и Александром Суходольским, которые совсем недавно посетили нашу республику, мы наметили обширную совместную программу действий. К сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить эту страну. Поэтому, к сожалению, мы не сможем принять участие в конгрессе", — сказал глава Татарстана.

Он также поздравил местное население с Пасхой и пожелал успешной работы. Минниханов отметил, что татарский и гагаузский народы — братья, и у них большие планы по взаимопомощи в дальнейшем развитии. Он выразил уверенность, что "молодая команда во главе с Виктором Петровым станет хорошим связующим звеном между Россией и Татарстаном, с одной стороны, и Гагаузией — с другой".

Поддержка кандидата на выборах башкана Гагаузии не является достаточным основанием для въезда в Молдову. Так в пограничной полиции РМ отреагировали на видео, где глава Татарстана Рустам Минниханов говорит, что его не впустили в Молдову, передает newsmaker.md.

«Поддержка кандидата на региональных выборах в нашей стране не является достаточным основанием [для въезда в Молдову -прим.], и власти ранее просили российских чиновников воздержаться от вмешательства во внутренние дела страны», — так прокомментировали в Погранполиции РМ отказ во въезде главе Татарстана Минниханова.

В Пограничной полиции обвинили во лжи «недавно вернувшегося из нашей страны российского чиновника», который заявил, что его объявили персоной нон грата.

В пограничной полиции сообщили, что за последние сутки 46 иностранцам отказали во въезде в Молдову.

«Эти граждане не смогли обосновать цель своей поездки, путались в заявлениях, представили противоречивую информацию о цели визита в нашу страну», — объяснили в ведомстве.

  • Вчера, 21:28
  • DTV
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