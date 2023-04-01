Фото: nypost.com/ Mark Ralston/Доктор Эфраим Зурофф
Центр Симона Визенталя обратился к президенту Молдовы Майе Санду с настоятельной просьбой убрать два памятника в честь «фанатичных румынских антисемитов и пособников нацистов» и «увековечивших события, приведшие к... массовым убийствам» в письме, отправленном в воскресенье.
Первый памятник – бюст, недавно установленный в столице Молдовы Кишиневе, на Аллее классиков в Центральном парке Стефана Великого. На нем изображен бывший премьер-министр Румынии Октавиан Гога, который в свое время принял законы, лишившие треть евреев страны гражданства, и который стал соучредителем Национальной христианской партии, носившей на своей эмблеме свастику и осуществлявшей антисемитские акты насилия — «отъявленный антисемит», — сказал директор Центра по делам Восточной Европы доктор Эфраим Зурофф, пишет mybusiness.md ссылаясь на The Jerusalem Post.
По вышеуказанным причинам румынское правительство недавно убрало бюст Гоги, добавил Зурофф.
Второй памятник, который доктор Зурофф называет «крайне оскорбительным», находится в парке Валя Морилор в Кишиневе. Он является частью более крупного мемориала, посвященного «освобождению» Бессарабии и Северной Буковины румынской армией, в ходе которого были убиты 150 000 из живших в то время 205 000 евреев Бессарабии.