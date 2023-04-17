Фото: открытые источники/ Посол США в РФ Лин Трейси
Лин Трейси предложили 18 апреля дать пояснения о деятельности американских биолабораторий на Украине Посольство США в Москве отклонило приглашение послу Линн Трейси посетить заседание комиссии Госдумы 18 апреля для дачи пояснений о деятельности американских биолабораторий на Украине. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в диппредставительстве США в Москве.
"Посольство США в Москве подтверждает, что мы отклонили приглашение Госдумы, адресованное послу Трейси, посетить заседание комиссии Государственной думы Российской Федерации", - отметили в американской дипмиссии.
В посольстве утверждают, что США "полностью соблюдают свои обязательства по Конвенции о биологическом оружии, нигде не разрабатывают и не обладают таким оружием", а также, что Вашингтон уже "полностью развенчал" обвинения в свой адрес.
"Мы считаем этот процесс консультаций с Россией завершенным и закрытым. Больше нечего добавить или обсудить по этому вопросу", - подчеркнули в диппредставительстве.
Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев сообщил, что пригласил американского посла на встречу в Госдуме 18 апреля в связи с отсутствием ответа замгоссекретаря США Виктории Нуланд по деятельности американских биолабораторий на Украине. Он также уточнил, что Трейси приглашена на заседание комиссии 18 апреля.
Как сообщают vedomosti.ru, 13 апреля глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев писал в своем Telegram-канале, что обратился в МИД России с просьбой организовать встречу с Трейси «в стенах Государственной думы», ее ожидали на заседании комиссии нижней палаты парламента 18 апреля.
«Хотим услышать пояснения в связи с неявкой замгоссекретаря США Виктории Нуланд. Ранее мы приглашали г-жу Нуланд в связи с расследованием деятельности американских биолабораторий на Украине, но она от общения уклонилась», – пояснял Пискарев.
О военно-биологической активности США Российская сторона не раз привлекала внимание к военно-биологической деятельности Вашингтона на пространстве СНГ и на Украине. Как отметил недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам визита в Узбекистан, деятельность США создает прямую угрозу биологической безопасности, а именно здоровью населения и природе.
В марте 2022 года была создана Комиссия Федерального собрания РФ по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины. Поводом к созданию комиссии послужили заявления официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова о том, что в ходе специальной военной операции были вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США. По его словам, от сотрудников украинских биолабораторий была получена информация об экстренном уничтожении 24 февраля прошлого года особо опасных патогенов: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.