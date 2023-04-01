Первые партии импортного картофеля поступили в Молдову, как говорят коммерсанты, в первых числах апреля. Страны происхождения – Египет и, возможно, Марокко. На внутреннем рынке страны оптовая цена на картофель из Северной Африки составляла около $1-1,2/кг, закупают и реализуют его в розницу в основном сети супермаркетов (не дискаунтеры). Обычно они предлагают этот товар расфасованным по 1 кг в пластиковые лотки и пакеты flowe pack по цене 30-35 леев/кг ($1,67-1,95/кг).
Помимо этого, в начале текущей недели в «бутиковом» ритейле Кишинева и некоторых других городов появился молодой картофель из южных регионов Румынии, передает EastFruit. Цена на малооптовые партии это товара немного выше – до $1,4/кг. Специалисты Ассоциации картофелеводов Республики Молдова утверждают, что он визуально отличается более светлым цветом и чуть меньшим размером клубня, чем североафриканский картофель. Потребителю обычно предлагается самостоятельно выбирать продукт из пластиковых мешков. Розничная цена на самый свежий румынский картофель доходит до 40 леев/кг ($2,24/кг).
В прошлом году молодой импортный картофель, по наблюдениям рыночных операторов, появился примерно на неделю позже и стоил чуть менее $1/кг малым оптом, т.е. примерно на 10-15% дешевле, чем в апреле 2023.
По прогнозу представителей организации картофелеводов, местная продукция — картофель, выращенный в теплицах и в полях под агрилом — начнет поступать на рынок Молдовы в конце первой декады мая. Относительно комфортной для фермеров-продавцов в тот момент может считаться оптовая цена в пределах 14-15 леев/кг ($0,78-0,84/кг). Однако, учитывая довольно благоприятные погодные условия в апреле и хорошие виды на урожай, цена на молодой картофель уже со второй половины мая, вероятно, будет снижаться на 1-3 лея/кг в неделю. Тем не менее, как полагают специалисты отраслевой ассоциации, продажи молодого картофеля весной – менее рискованный бизнес, чем реализация позднего картофеля в период с осени по весну будущего года.