В пасхальную ночь молдавским полицейским пришлось не только документировать факты преступлений или несчастных случаев, но и утихомиривать людей, которые нарушали общественный порядок в церквях, где проводились службы.
Самой востребованной экстренной службой оказалась "Скорая помощь". Медики ездили от церкви к церкви, оказывая помощь пожилым людям, которые теряли сознание во время пасхальных служб из-за недостатка кислорода в помещении, передает tv8.md
Врачи оказывали помощь и тем, кто выпил лишнего и даже получил аллергические реакции за пасхальной трапезой.
"Чаще всего фиксировались пищевые отравления и аллергические реакции, что несколько отличается от ситуации в прошлом году. Также достаточно много случаев алкогольного опьянения. Молдаване- народ, который любит праздновать и не дозировать алкоголь в своем меню, а употреблять много" - отметила Алена Морогаи, оператор службы 112.
Операторы службы 112 рассказывают, что в этом году чаще всего люди обращались за помощью медиков. Увеличилось количество аллергических реакций на продукты, которые были на праздничных столах. Также, специальная бригада "скорой помощи" находилась практически у каждой церкви.
"Часто люди теряют сознание в церквях от нехватки кислорода. Горит много свечей, кислорода не хватает и люди с различными сердечными заболеваниями или артериальным давлением не выдерживают этого тяжелого воздуха", - отметила оператор службы 112.
Операторы рассказывают, что помимо привычных обращений граждан в пасхальную ночь, были и необычные, которые даже смутили работников службы 112. "Жильцы одного из многоквартирных домов позвонили и попросили вмешаться в церковную службу. Люди обратились в полицию, чтобы полицейские приехали и остановили работу служителей церкви, потому что пасхальная служба мешает людям спать. Эта церковь была оборудована динамиками и снаружи было много людей. Полиция по закону обязана принимать такие вызовы. Я не знаю, чем закончилась эта история, но жильцы настояли, чтобы туда приехали полицейские", - рассказывает сотрудница 112.
Интенсивная работа операторов службы 112 не заканчивается с пасхальными праздниками. Приближаются родительские дни и работники 112 напоминают людям о том, что нужно не забывать об ответственности и мерах безопасности и в дни Радоницы.