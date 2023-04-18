Глава Минобороны Украины Алексей Резников принес извинения за сравнение потерь ВСУ с числом жертв землетрясения в Турции. Накануне министр сказал, что число погибших украинских солдат в ходе конфликта с Россией меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции. Его жертвами стали более 50 тыс. человек, передаёт kommersant.ru
«Я искренне извиняюсь перед всеми на Украине или в Турции, кого оскорбили мои комментарии в интервью испанской газете La Razon. Украинцы сочувствуют турецкому народу. Мы понимаем, что такое хоронить тысячи невинных людей — друзей и соседей. Я благодарен нашим турецким друзьям за их непоколебимую поддержку и твердую позицию по Крыму с начала российского вторжения»,— написал господин Резников в Twitter.
Официально власти Украины не раскрывают точное число погибших военных.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что с февраля по ноябрь 2022 года ВСУ потеряли убитыми около 13 тыс. военных.
В ноябре 2022 года глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что потери ВСУ составляют 100 тыс. человек, но позднее в ЕК уточнили, что она говорила об общем числе погибших и раненых.
Напомним, что 16 апреля Резников дал интервью испанской газете La Razon, в ходе которого заявил, что «общая цифра потерь ВСУ меньше, чем количество людей, погибших при землетрясении в Турции».
Столь странное высказывание министра возмутило в первую очередь турков, переживших страшный природный катаклизм, и не расположенных вникать в хитроумные умозаключения украинского министра.
В турецких СМИ и пабликах прокатилась волна возмущения, после чего Резникову «прилетело» и от самих украинцев — народ потребовал разъяснений по поводу того, насколько «меньше» военнослужащих ВСУ полегло на войне, чем погибло в Турции в сейсмической катастрофе, пишет eadaily.com