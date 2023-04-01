Россия расценивает решение Молдавии отказать во въезде в страну главе Татарстана Рустаму Минниханову как очередной недружественный шаг, направленный на подрыв тесного взаимодействия между странами. Об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. сообщает ТАСС
"Расцениваем решение молдавских властей как очередной недружественный шаг по отношению не только к Татарстану и Гагаузии, но и к России. Он направлен на подрыв традиционно тесного взаимодействия между регионами наших стран. Уверены, что подобный антироссийский курс не находит поддержки в широких кругах общественности Молдавии", - говорится в комментарии.
Захарова подчеркнула, что Москва призывает официальный Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.
Ранее Минниханов сообщил, что молдавские власти объявили его нежелательным лицом в республике.
По его словам, он прилетел в Кишинев по приглашению депутатов парламента Молдавии и Гагаузской автономии, которые недавно посетили Татарстан и наметили большую программу совместной работы.
Как сообщил корреспонденту ТАСС один из организаторов его поездки депутат парламента Молдавии Александр Суходольский, в поездке Минниханова сопровождал руководитель АО "Холдинговая компания "Ак Барс" Иван Егоров, которому также было отказано во въезде.