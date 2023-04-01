В парламенте Молдовы зарегистрируют новый законопроект, запрещающий использовать георгиевскую ленту. Об этом депутат от партии «Действие и солидарность» (PAS) Лилиан Карп сказал 17 апреля в эфире программы In Profunzime на телеканале PRO TV, передаёт newsmaker.md
«Надо будет перерегистрировать проект, обсудить с экспертами в области конституционного права, потому что мы хотим, чтобы закон действовал. Нельзя допустить, чтобы определенные символы российской агрессии и милитаризма использовали без каких-либо объяснений», — заявил Карп.
Он уточнил, что в парламенте зарегистрируют новый законопроект.
«Мы должны вернуться к нормальности. Были рычаги, чтобы применять закон. То, что сделал Конституционный суд, — он снял эти механизмы. Практически закон нельзя применить, нет рычагов, потому что не можешь доказать в суде, что [символы военной агрессии] использовали тем или иным образом», — сказал депутат.
На вопрос, успеет ли парламент принять этот законопроект до 9 мая, Карп ответил так: «К сожалению, нет, но не исключено, что мы найдем другие решения. Мы объявим об этих решениях, если вскоре найдем их».
Напомним, Конституционный суд РМ 11 апреля признал конституционным запрет георгиевской ленты и символов Z и V, но только если их используют для оправдания или прославления военной агрессии или преступлений против человечности.
То есть КС частично удовлетворил обращение депутатов-социалистов, попросивших проверить конституционность запрета.