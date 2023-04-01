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Депутат Вассерман призвал конфисковать наличные сбережения россиян

Депутат Вассерман призвал конфисковать наличные сбережения россиян

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман подготовил законопроект, согласно которому граждане, хранящие наличные в рублях и валюте в сумме свыше 1 млн руб., должны сообщить об этом налоговикам, а также объяснить происхождение средств. В противном случае предусмотрена конфискация и штраф, в два раза превышающий сумму хранимых таким образом денег, передаёт interfax.ru

Поправки предлагается внести в Уголовный кодекс, прописав там новую статью - 187.1 (неправомерный оборот денежных средств).

"Хранение наличных средств в рублях или иностранной валюте в сумме, эквивалентной или превышающей 1 миллион рублей, без уведомления налогового органа, включая указание происхождения средств, наказывается штрафом в размере незаконно хранимых средств в двукратном размере, а также конфискацией всех незаконно хранимых средств", - говорится в законопроекте, с текстом которого ознакомился "Интерфакс".

"Большие суммы наличных, находящихся на хранении у граждан, как правило, являются следствием деятельности в теневом или даже "чёрном" секторе экономики, а поэтому требуют особого внимания и контроля, что в настоящее время не представляется возможным из-за отсутствия какого-либо правового регулирования в данной сфере", - говорится в пояснительной записке к документу.

В материалах к законопроекту уточняется, что норма должна действовать для налоговых резидентов, которые не позднее недели со дня появления крупных денежных сумм должны будут уведомить налоговый орган по месту своего учёта об их наличии по форме, утверждённой ФНС.

"Уведомление может быть подано разными способами по выбору граждан: непосредственно через налоговую инспекцию путём подачи лично; по почте с уведомлением о вручении и описью вложения; онлайн с использованием электронной подписи; через личный кабинет налогоплательщика", - говорится в пояснительной записке.

Автор считает, что для РФ подобный запрет был бы эффективным инструментом борьбы с коррупцией, а также с финансированием экстремистской деятельности.

Вассерман - член фракции "Справедливая Россия - За правду". В архиве текущего созыва у депутата девять законопроектов, среди них семь принятых (все в соавторстве с другими депутатами), один отклоненный (внесен фракцией и касается госзакупок) и один законопроект, который был возвращен автору для получения заключения правительства - документ касался усиления уголовной ответственности за хищение денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств.

Зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко инициативу Вассермана не поддержал, пишет РБК. «Однозначно, отношусь к этому отрицательно. Потому что это право граждан — выбирать, как пользоваться средствами, с которых уплачены налоги», — объяснил он. В то же время председатель этого комитета ГД Анатолий Аксаков сообщил, что предложение депутата будут всесторонне рассматривать.

Минфин не поддержал инициативу о декларировании наличных свыше 1 млн рублей, - сообщает life.ru

Кабмин России не обсуждает и не рассматривает декларирование наличных свыше одного миллиона рублей. Предложение депутата Анатолия Вассермана в Минфине назвали не соответствующим финансово-экономической политике и не отвечающим интересам граждан.

"Данная инициатива не соответствует финансово-экономической политике и не отвечает интересам граждан, которые вправе самостоятельно выбирать, каким образом хранить свои сбережения", — заявили в ведомстве.

  • Сегодня, 10:37
  • DTV
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