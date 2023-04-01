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Катастрофически «низкие» цены на перелеты из Кишинева
После ухода Wizz Air пользователи изучили предложения молдавских компаний и пришли к неутешительным выводам, пишет bloknot-moldova
Например, только с ручной кладью, в Барселону и обратно перелет будет стоить 285 евро. В Ниццу – свыше 300. В Берлин – 220 евро. В Брюссель – 280.
Перелет туда и обратно в Амстердам обойдется в 275 евро, а в Лиссабон – 265.
Подборка «самых дешёвых» авиабилетов с вылетом из Кишинёва на июнь 2023г.:
Как известно, с 14 марта лоукостер Wizz Air прекратил все вылеты из Кишинева. После его ухода предложение на перелеты из Кишинева существенно снизилось, а средняя цена на билеты выросла.
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