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ЕС выделит фермерам пяти стран 100 млн евро поддержки - СМИ

ЕС выделит фермерам пяти стран 100 млн евро поддержки - СМИ

Еврокомиссия примет дополнительный пакет мер поддержки фермеров ЕС, пострадавших от наплыва украинской сельскохозяйственной продукции.

Стоимость второго пакета поддержки Европейской комиссии для фермеров из пяти стран, пострадавших от наплыва импорта украинской сельскохозяйственной продукции, составит 100 миллионов евро. Об этом сообщает Польское радио во вторник, 18 апреля, сообщает korrespondent.net

Отмечается, что решение о выделении второго пакета поддержки для фермеров пяти государств Евросоюза будет принято в ближайшие дни. При этом Польша получит около 30 миллионов евро.

Еврокомиссия идет на этот шаг после решения Польши, Венгрии и Словакии запретить импорт сельскохозяйственных товаров из Украины. Над аналогичным решением размышляет Болгария.

Параллельно ЕК проводит переговоры с Польшей и Венгрией относительно введенного запрета на импорт зерна из Украины.

Деньги на финансовую поддержку фермеров поступят из бюджета ЕС, из антикризисного резерва. Пять стран будут иметь возможность удвоить эту сумму за счет дотаций из национальных бюджетов.

Ожидается, что Еврокомиссия предложит меры для обеспечения того, чтобы транзит зерна из Украины достигал места назначения, то есть Африки, а не задерживался в соседних с Украиной странах.

"Необходимо устранить спекулятивную патологию. Необходимы системные решения", - сказал один из дипломатов ЕС.

По его словам, одним из предложений в чрезвычайной ситуации могло бы быть, например, установление временного ограничения для транзита украинского зерна, предназначенного для Африки, на выезд из ЕС.

Первый пакет мер в размере 56 миллионов евро помощи Польше, Болгарии и Румынии государства-члены ЕС согласовали в конце марта.

Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Украина будет иметь значительные потери из-за эмбарго на экспорт своей сельхозпродукции в соседние страны ЕС.

Через Польшу и Венгрию на экспорт шло до 20% всей аграрной продукции из Украины.
  • Сегодня, 11:03
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