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Традиционное шествие "Бессмертного полка" в Москве в этом году не планируется

Традиционное шествие "Бессмертного полка" в Москве в этом году не планируется

Организаторы акции "Бессмертный полк" не подавали заявку на шествие в Москве в этом году, заявила РИА Новости сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева.

"В связи с безопасностью принято решение использовать максимально различные форматы шествия "Бессмертный полк", — уточнила она.

Среди форматов, озвученных на пресс-конференции, прошедшей сегодня в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", организаторы назвали доступное всем внесение данных в онлайн-базу ветеранов, а также в проект "Стена памяти" с фотографиями героев войны.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что несмотря на смену формата, мероприятие не потеряет своей популярности среди россиян.

"Альтернативные форматы будут широко востребованы гражданами, это однозначно", — указал он.

Традиционное организованное шествие «Бессмертного полка» в 2023 году проводить не планируется, сообщила пресс-секретарь движения Ольга Байбулова. По ее словам, организаторы «решили уйти от формата одной улицы и одной площади, а пойти шире».

«Как такового формата привычного (шествия.— "Ъ") не будет. Традиционный формат решили расширить до того, чтобы в течение всего дня мы чтили память героев»,— рассказала «Интерфаксу» госпожа Байбулова.

Сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка» Геннадий Иванов рассказал, что в акции смогут принять участие автомобилисты — им предложили разместить празднично украшенные портреты ветеранов на задних или задних боковых стеклах. Также организаторы предложили всем желающим «прикрепить фотографии героев своих семей к одежде», чтобы «не расставаться с ними в течение всего дня».

В 2020 и 2021 годах «Бессмертный полк» проводили в онлайн-формате из-за коронавируса. В 2022 году шествие прошло в традиционном формате. В апреле Кремль сообщил о начале подготовки парада Победы в 2023 году. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил участия в нем бойцов военной операции на Украине.

"Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и некоторых странах ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

Ранее сообщалось, что Военные парады и шествия "Бессмертного полка", а также первомайские демонстрации в крымских городах и городе федерального значения Севастополе проводиться в этом году не будут по соображениям безопасности. Это совместное решение властей регионов. Об этом заявил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

  • Сегодня, 12:54
  • DTV
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