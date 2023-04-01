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Руководствуясь принципами гуманности

Руководствуясь принципами гуманности

Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Николаевич Красносельский накануне Пасхальных праздников подписал два указа – №119 и №120. Первый – о помиловании, второй – об отклонении ходатайств о помиловании, сообщает NewsPMR.Com

Указом №119 «О помиловании» постановляется:

На основании ходатайств осужденных, в соответствии с пунктом 2 статьи 63 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, руководствуясь принципами гуманности, в целях предоставления дополнительной возможности для становления на путь исправления:

- сократить на 1/2 неотбытую часть наказания, назначенного по приговору суда – четверо осужденных.

Среди помилованных четверо мужчин 1984, 1985, 1986 и 1998 года рождения;

- снять судимость – один осужденный.

Среди помилованных женщина 1972 года рождения.

Указом №120 «Об отклонении ходатайств о помиловании» постановляется:

На основании ходатайств осужденных, в соответствии с пунктом 2 статьи 63 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, с учётом характера, степени общественной опасности совершённых преступлений, а также мнения учреждений исполнения наказаний – отклонить ходатайства о помиловании 48 осужденным.

Если подытожить оба указа, из 53 поданных прошений: 5 – удовлетворены полностью или частично (9%) и 48 – отклонены (91%). Среди одобренных – одна женщина (20% от удовлетворенных прошений), а среди отклоненных – десять женщины (21% от общего числа отклоненных прошений).

Ринат Ветров, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 13:07
  • DTV
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