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В польском Освенциме вновь поиздевались над памятью жертв лагеря смерти

В польском Освенциме вновь поиздевались над памятью жертв лагеря смерти
Тот самый скандальный снимок. Иллюстрация: twitter.com/MariaRMGBNews

Лагерь смерти Освенцим стал местом массового истребления евреев преступной германской властью во время развязанной нацистами Второй мировой войны. В Освенциме немцы убили не менее 1,1 миллиона человек, в основном евреев.

Соцсети взбудоражены фотографией в музее нацистского лагеря смерти Освенцим, расположенном в Польше. На снимке запечатлено, как молодой человек фотографирует улыбающуюся девушку, которая на фоне главных ворот бывшего лагеря смерти, позируя, присела на рельсы, по которым нацисты отправляли людей на гибель, пишет eadaily.com

«Сегодня у меня было одно из самых мучительных переживаний в моей жизни. К сожалению, похоже, не все нашли его таким горьким»,
— написала в микроблоге гражданка Великобритании по имени Мария.

Национальная принадлежность оскандалившейся пары не выяснена. За несколько дней эту фотографию посмотрели почти 30 миллионов человек. Интернет-пользователи не скрывают своего возмущения поведением молодой женщины. При этом автор снимка отметила, что во время экскурсии всех туристов попросили «быть предусмотрительными и уважительными». Представители музея Освенцим также высказались:

«Посещая музей, посетители должны помнить, что они входят в подлинное место бывшего лагеря, где было убито более миллиона человек. Уважайте их память».

Это далеко не первый случай в Освенциме, когда посетители оскверняют память жертв Холокоста. В январе 2022 года здесь была задержана 29-летняя гражданка Голландии. Уже покидая территорию нынешнего польского государственного музея, голландка вскинула руку в нацистском приветствии, а её 30-летний муж запечатлел сомнительную выходку на камеру мобильного телефона.

  • Сегодня, 13:21
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