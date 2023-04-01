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В РФ выявлены случаи заболевания новым подвариантом COVID-19 "Арктур"

В РФ выявлены случаи заболевания новым подвариантом COVID-19 "Арктур"
фото:Сергей Мальгавко/ТАСС

В России выявлены случаи заболевания подвариантом коронавируса XBB 1.16, получившим название "Арктур", который, по предварительным данным, является более заразным, но протекает в более легкой форме, сообщили в Роспотребнадзоре, сообщает interfax.ru

"В базу VGARus внесены первые генетические последовательности, отнесенные к этому субварианту, который ранее выявили в Индии. По предварительным данным, "Арктур" может обладать большей заразностью, но не отличается высокой патогенностью. То есть заболевание, вызванное им, протекает в легкой форме", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что введение каких-либо противоэпидемических ограничений из-за обнаружения нового подварианта не требуется.

По данным СМИ, новый подвариант "Арктур" привел к росту заболеваемости коронавирусом в Индии. Также случаи заболевания были выявлены в США, Австралии, Японии, Южной Африке, Израиле, Великобритании, Германии, Испании, Таиланде, Китае и других странах.
  • Вчера, 19:51
  • DTV
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