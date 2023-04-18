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Скандал в одесском дельфинарии «Немо»

Скандал в одесском дельфинарии «Немо»

Дельфинарий «Немо» в Одессе оказался в центре скандала, после того как выяснилось, что его сотрудники сдавали животных , включая морских котиков, в аренду клиентам одноименной гостиницы. В то же время, на официальном сайте дельфинария такой услуги не указано. Как сообщили 18 апреля украинские СМИ, в дельфинарии заявили, что сдавали в аренду морских котиков, для которых подобное обращение — часть обычной жизни, передаёт РБК-Украина

По информации РБК-Украина, история началась с фотосессии с животными одной из посетительниц отеля. Она устроила фотосъемку с морскими котиками в люксовом номере отеля, делая контент для соцсети TikTok.

Скандал в одесском дельфинарии «Немо»

Дальше блогер Олег Машуковский тоже снял видео в своем номера, на кровати которого лежал измученный морской котик. После огласки он удалил видео с животным и начал жаловаться на «травлю» со стороны недовольных людей.

Реакция украинцев на забавы с животными

В аккаунтах в соцсетях дельфинария возмущенные украинцы начали задавать вопросы и писать гневные комментарии. Однако там ответили, что морские котики дельфинария - социальные. И для них данное общение - это часть обычной жизни, к которой они привыкли.

Скандал в одесском дельфинарии «Немо»
Скриншот комментариев (instagram.com/dolphinarium.nemo)


Отмечается, что дельфинарием и отелем владеет скандальный депутат Одесского горсовета Андрей Кисловский. К примеру, недавно на одном из заседаний он позволил себе прямо в сессионном зале закурить.

  • Вчера, 20:04
  • DTV
  • Просмотров: 64
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