Дельфинарий «Немо» в Одессе оказался в центре скандала, после того как выяснилось, что его сотрудники сдавали животных , включая морских котиков, в аренду клиентам одноименной гостиницы. В то же время, на официальном сайте дельфинария такой услуги не указано. Как сообщили 18 апреля украинские СМИ, в дельфинарии заявили, что сдавали в аренду морских котиков, для которых подобное обращение — часть обычной жизни, передаёт РБК-Украина
По информации РБК-Украина, история началась с фотосессии с животными одной из посетительниц отеля. Она устроила фотосъемку с морскими котиками в люксовом номере отеля, делая контент для соцсети TikTok.
Дальше блогер Олег Машуковский тоже снял видео в своем номера, на кровати которого лежал измученный морской котик. После огласки он удалил видео с животным и начал жаловаться на «травлю» со стороны недовольных людей.
Реакция украинцев на забавы с животными
В аккаунтах в соцсетях дельфинария возмущенные украинцы начали задавать вопросы и писать гневные комментарии. Однако там ответили, что морские котики дельфинария - социальные. И для них данное общение - это часть обычной жизни, к которой они привыкли.