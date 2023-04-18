Для сезонной торговли в микрорайоне Ленинском в Бендерах оборудуют площадку рядом с остановкой общественного транспорта у поворота на улицу Победы.Такое решение было принято по итогам совещания, в котором принял участие депутат Верховного Совета ПМР Антон Онуфриенко, сообщает Бендерское телевидение
Необходимость в подборе площадки возникла из-за того, что после пандемии отведенное для торговли место пустует.
«Сложилась такая ситуация, что рынок не востребован ни продавцами, ни покупателями. Поэтому вопрос актуален как для жителей микрорайона, так и для государственной администрации. Именно по этой причине было инициировано рабочее совещание с участием депутатов Верховного и местного Советов, в том числе с привлечением общественности. Вопрос на повестке дня стоит такой: где оптимально разместить торговые ряды для того, чтобы была возможность торговать и жителям с личным подсобным хозяйством, и предпринимателям», - сказал в интервью представитель госадминистрации города Бендеры. Участники совещания на месте рассмотрели несколько вариантов размещения такой площадки.
«Несколько мест мы комиссионно прошли, проработали. В итоге единогласно пришли к выводу, что все-таки там, где он традиционно раньше и был, в районе остановки, на повороте, надо будет размещение торговых точек, прилавков, организовать. Есть масса организационных вопросов. Уже скоро пойдёт первая сельхозпродукция, к этому времени нужно успеть», — прокомментировал видение участников совещания депутат Верховного Совета ПМР Антон Онуфриенко.
Прилавки для торговли на Ленинском появятся уже в этом месяце. Есть и предложения. К примеру, сделать типовые проекты таких торговых мини-площадок и в других микрорайонах города. Комфортные условия, порядок и чистота – это качество продукции, а значит, и безопасность покупателей.