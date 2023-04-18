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МВД ПМР: В пасхальные праздники произошло 24 ДТП

МВД ПМР: В пасхальные праздники произошло 24 ДТП

С 15 по 17 апреля на дорогах республики произошло 24 дорожно-транспортных происшествия, одно из них с пострадавшим. Сотрудники подразделений ГАИ выявили и привлекли к ответственности 15 водителей, которые находились за рулём в состоянии опьянения. Одному из нарушителей грозит уголовная ответственность за езду в нетрезвом виде.

Как сообщает пресс-центр МВД ПМР, в период Пасхальных праздников правоохранители несли службу в усиленном режиме. У православных храмов Приднестровья в пасхальную ночь дежурили наряды милиции, охраняли общественный порядок.

На территории республики за три минувших дня было зарегистрировано 41 заявление и сообщение о правонарушениях и происшествиях. По 32 из них в течение суток установлены подозреваемые лица. Особо тяжких преступлений не произошло.

В подавляющем большинстве звонки в милицию касались конфликтных ситуаций, ссор во время или после застолья. Помимо этого, было зарегистрировано четыре заявления о кражах (одна из них квартирная), выявлен и задокументирован один факт в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
  • Вчера, 20:45
  • DTV
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