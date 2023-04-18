В городах и селах республики продолжают устанавливать туристические указатели, в рамках реализации государственной целевой программы «Поддержка и развитие туризма в ПМР на 2019-2026 годы». В Дубоссарах и Дубоссарском районе уже разместили 17 знаков, информирующих о расположении достопримечательных мест.
Напомним, в 2019 году Агентство по туризму ПМР совместно с министерствами экономического развития и внутренних дел разработали требования к этим указателям для туристической навигации для автомобилистов. Указатели оформлены на русском и английском языках. По еврейскому маршруту еще дополнительно на иврите. Такие указатели установлены только в Рашкове и в Дубоссарах, сообщает novostipmr.com
«Это в первую очередь необходимо для наших и иностранных туристов. Благодаря таким указателям, которые показывают направление движения, можно понять, как добраться до туристического объекта по пути следования по городам и селам нашей республики. Агентство по туризму, Министерство экономического развития совместно с госадминистрациями городов и районов республики провели большую подготовительную работу», - рассказал заместитель директора Агентства по туризму ПМР Игорь Крижановский.
В Дубоссарах и Дубоссарском районе туристические указатели ведут к достопримечательностям, гостиницам, к гостевым сельским домам, к заповеднику «Ягорлык» и зоопарку. В их числе известные дубоссарские предприятия «Дубоссарская ГЭС» и винзавод «Букет Молдавии», Мемориал «Жертвам фашизма», место захоронения Раввина Менделя на еврейском кладбище, дом-музей молдавской культуры «Касса маре Каймакан», бутафорский дом в селе Роги и другие объекты.
«Это очень важное дело и для местных жителей, и для гостей нашего города. Дубоссары в последнее время очень изменились к лучшему, кто к нам приезжает, все восхищаются. А теперь есть туристические указатели, это очень удобно, и гости нашего города смогут быстрее ориентироваться, где находятся достопримечательности, тем более информация на разных языках», - рассказала жительница Дубоссар Инесса Лужанская.
В Агентстве по туризму также рассказали, что в ближайшее время в Дубоссарском районе возле каждого объекта появятся и информационные стенды с описанием QR-кодов на туристический портал, где более широко с фотографиями представлено описание достопримечательных мест. Уже готов макет для дубоссарских объектов.