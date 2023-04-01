Один человек погиб, пятеро пострадали в результате обрушения многоуровневой парковки на Манхэттене. Внутренние перекрытия буквально сложились от крыши до подвала, сообщает «МИР 24».
Часть внешней стены здания устояла, но внутри сплошной хаос. Бетонные плиты раздавили сотни автомобилей, в том числе и машины офиса шерифа Нью-Йорка.
Улицы вокруг перекрыты, эвакуированы люди из соседних зданий, отменены занятия в университете, расположенном рядом с местом обрушения. Нарушен оказался и график работы метро, поездам пришлось замедлить движение и проходить опасный участок с особой осторожностью.
«Мы были в соседнем здании и услышали сильный грохот. Мы подумали, что что-то случилось с нашим домом, побежали к окнам, и сразу увидели дым. Там все было разрушено. Обломки, дым, машины падали. Это выглядело как кадры из фильма. Это было ужасно», – рассказала очевидец София Вуксанай.
Спасатели обследовали разрушения с помощью беспилотника и собаки-робота, так как отправлять в неустойчивое здание людей было слишком опасно.
По предварительным данным, причиной обрушения стали несоответствия строительным нормам, которые были выявлены еще несколько лет назад, но их так и не устранили.
Обрушившееся здание находится примерно в 200 м от Всемирного торгового центра.