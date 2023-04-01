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За три месяца молдавские депутаты потратили на зарубежные поездки более 1 млн леев

За три месяца молдавские депутаты потратили на зарубежные поездки более 1 млн леев
фото: point.md Депутаты PAS отправились в Лондон

За первые три месяца текущего года молдавские депутаты и сотрудники Секретариата парламента совершили 30 командировок за границу.
Больше всего поездок было совершено в Румынию - 7, но самым дорогим был визит группы парламентариев в Анкару, Турция, сообщает realitatea.md

Общие расходы, понесенные парламентом, составили 1 022 100 леев.

На визит в Анкару в период с 25 по 27 января законодательный орган израсходовал более 152 тысяч леев. На проживание делегации в Анкаре было израсходовано более 10 тысяч леев, на авиаперелет – 121 тыс. леев.

Затем последовала еще одна дорогостоящая поездка в Страсбург, на которую законодательный орган потратил более 143 тысяч леев. Три депутата PAS, Ион Гроза, Михаил Попшой и Наталья Давидович, отправились во Францию в период с 22 по 28 января. Народные избранники приняли участие в зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

В топе дорогостоящих поездок - визит парламентариев в Швецию, который состоялся в период 6-9 февраля этого года. В общей сложности парламент израсходовал более 132 тысяч леев.

Депутаты также совершили поездки в Румынию, Германию, Ирландию, Бельгию, Украину, Италию, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, а также в Соединенные Штаты Америки.

Группа депутатов находится с рабочим визитом в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии с 17 по 20 апреля.

В состав делегации входят председатель Комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан, председатель Комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Дан Перчун и член Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Андриан Кептонар, сообщает deschide.md

В Лондоне депутаты Парламента Республики Молдова проведут встречи с представителями Палаты общин и Палаты лордов Парламента Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Парламентарии также встретятся с государственными чиновниками и представителями бизнес-среды.

Как сообщили в пресс-службе Законодательного собрания, в ходе обсуждений парламентская делегация проинформирует лиц, принимающих решения в Великобритании, о важности Республики Молдова для стабильности и безопасности европейского континента.

В то же время молдавские депутаты обратятся за поддержкой в реализации реформ и интенсификации торговых отношений.

В повестку рабочего визита также входит встреча с молдавскими гражданами, проживающими в Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

За три месяца молдавские депутаты потратили на зарубежные поездки более 1 млн леев

  • Сегодня, 09:52
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