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В Одессе экс-полицейского осудили на 15 лет по делу о трагедии 2 мая 2014 года

В Одессе экс-полицейского осудили на 15 лет по делу о трагедии 2 мая 2014 года

Приморский районный суд города Одессы 18 апреля заочно приговорил бывшего и. о. начальника областной полиции Дмитрия Фучеджи к 15 годам лишения свободы.

Из обвинительного вердикта следует, что фигурант организовывал массовые беспорядки 2 мая 2014 года, злоупотребляя своим служебным полномочием. Кроме тюремного срока обвиняемого лишили звания полковника, сообщает eadaily.com

Как передают украинские источники, по версии следствия, все эти «преступные» действия Фучеджи привели к трагическим последствиям. Ему инкриминировано пособничество в захвате зданий госорганов и вмешательстве в деятельность других работников правоохранительных органов.

Отмечается, что это первый приговор, вынесенный в отношении сотрудников правоохранительных органов, относительно их бездействия и содействия «Антимайдану», во время и после трагических событий 2 мая.

Согласно обвинительному заключению, 2 мая 2014 года Фучеджи руководил представителями общественного движения «антимайдан» (серия митингов противников госпереворота в Киеве).

В результате многолетнего «расследования» было заключено, что в центральной части города возле Российского академического театра антимайдановцы якобы устроили массовые беспорядки, совершали погромы и уничтожали имущество.

Таким образом, украинский суд данным приговором постановил, что это именно защитники Дома Профсоюзов 2 мая 2014 года устроили погромы и сами себя сожгли. А помогали им в этом «предатели» из милиции под руководством Фучеджи.

Напомним, что в Одессе 2 мая 2014 года сторонники Майдана напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса.

«Антимайдановцы» укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, более 240 получили ранения.

  • Сегодня, 10:15
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