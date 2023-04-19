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Распределение и трудоустройство выпускников. Права молодых специалистов

Распределение и трудоустройство выпускников. Права молодых специалистов
фото: minpros.info

18 апреля в Культурно-просветительском центре имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия ПГУ им. Т.Г. Шевченко прошла встреча для студентов выпускных курсов организаций среднего и высшего профессионального образования. В центре внимания – вопрос распределения выпускников и их дальнейшего трудоустройства, который становится всё более актуальным с приближением конца учебного года, сообщает пресс-служба Минпроса

В качестве спикеров на встрече выступили Начальник Управления профессионального образования Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики и Начальник Управления трудовых отношений и социального партнерства Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики.

В ходе мероприятия ребята активно задавали интересующие вопросы и выдвигали свои идеи для решения трудностей, с которыми они уже сталкиваются в процессе распределения.

Вместе с представителями Министерства просвещения подробно разобрали процесс распределения выпускников, сделав акцент на такой практике трудоустройства, как «работа по распределению», а также числе лет и специфике отработки. С представителем Министерства по социальной защите и труду поговорили об особенностях новоприобретенного статуса «молодой специалист», о том, какими правами и обязанностями он обладает, по каким причинам может быть уволен.

Уделили внимание и льготам, которые доступны для молодых специалистов, в числе них – льгота в виде освобождения полученного дохода от налогообложения; льгота в виде предоставления налогового вычета – в размере 70 РУ МЗП для молодых специалистов в течение первых 3-х лет после окончания учебы и др.; льгота в виде применения пониженной ставки налога и др.

Также рассказали студентам о ежемесячной надбавке в размере 50 РУ МЗП, устанавливаемой для молодых специалистов: работников образовательных учреждений системы просвещения; работников физической культуры, спорта и туризма; работников культуры, искусства и кинематографии; работников научных организаций аграрной и природоохранной сферы, в соответствии с Постановлением Правительства ПМР от 2 ноября 2018 года № 372.

Мероприятие было организовано Управлением молодежной политики Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики в рамках реализации Плана мероприятий по правовому просвещению молодёжи, проводимых Министерством просвещения Приднестровской Молдавской Республики совместно с Центральной избирательной комиссией Приднестровской Молдавской Республики в 2023 году.

Распределение и трудоустройство выпускников. Права молодых специалистов
  • Сегодня, 10:25
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