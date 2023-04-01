Dnestr.TV

 
0

Порядок для занятий физкультурой

Порядок для занятий физкультурой

Приказом Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики утвержден Порядок представления медицинского заключения для возобновления занятий (освобождения от занятий) физической культурой учащимися организаций образования после перенесенных заболеваний (травм), передаёт NewsPMR.Com

Согласно нормативу:

Распределение учащихся организаций образования на медицинские группы для занятий физической культурой проводится врачом-педиатром лечебно-профилактического учреждения. Определение групп осуществляется в целях оценки уровня физического развития и функциональных возможностей учащегося, выбора оптимальной программы физического воспитания, выработки медицинских рекомендаций по планированию занятий физической культурой. В зависимости от состояния здоровья, учащиеся относятся к следующим медицинским группам для занятий физической культурой: основная, подготовительная и специальная.

В случае заболевания (травмы) учащегося, возникшего в течение учебного года и сопровождающегося нарушениями в состоянии его здоровья, для решения вопроса о назначении медицинской группы, определения отсутствия медицинских противопоказаний для возобновления занятий физкультурой, учащийся в обязательном порядке осматривается врачом-педиатром лечебно-профилактического учреждения для оценки функциональных возможностей организма.

После осмотра в отношении учащегося в обязательном порядке оформляется медицинское заключение, подписанное врачом-педиатром, руководителем подразделения лечебно-профилактического учреждения и заверенное печатью лечебно-профилактического учреждения.

Полное освобождение от занятий физической культурой учащихся, посещающих организации образования, может носить только временный характер. Освобожденными от занятий физкультурой могут быть учащиеся, не посещающие организацию образования из-за значительных патологических отклонений в здоровье, обучающиеся на дому.

Временное освобождение от занятий физической культурой или их ограничение бывают необходимыми после перенесения острых и обострения хронических заболеваний. Сроки возобновления занятий физкультурой в таких случаях определяются строго индивидуально с учетом состояния здоровья, функционального состояния систем организма учащегося и клинических данных (тяжести и характера заболевания или травмы, степени вызванных этим функциональных нарушений). Принимаются во внимание также пол, возраст, компенсаторные способности организма и другие индивидуальные особенности.

Врач-педиатр лечебно-профилактического учреждения ведет журнал учета представленных медицинских заключений по предусмотренной форме.

В практике врачебного контроля при определении сроков возобновления занятий физкультурой после перенесенных заболеваний (травм) врачи-специалисты должны руководствоваться рекомендованными Минздравом сроками возобновления занятий (освобождения от занятий) физкультурой учащимися организаций образования после перенесенных заболеваний (травм).

Марина Моторина, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 10:31
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Данилов: Кишинев разработал рассчитанный на семь лет пл ...
  • Глава г.Бендеры провёл встречу с активом общественных о ...
  • МИД Румынии: молдавский язык был создан искусственно Со ...
  • Фокус медиа: гендерно-корректная коммуникация
  • 1 апреля – скорбная дата в истории города Бендеры
  • С 1 апреля в Молдове запрещена продажа сигарет потребит ...
  • Приднестровские ромы организовали праздничный круглый с ...
  • Осталеп: "Есть несколько планов приднестровского урегу ...
  • Озвучен прогноз по запрету полетов
  • Игорь Додон вновь возглавил Партию социалистов

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Данилов: Кишинев разработал рассчитанный на семь лет пл ...
  • Глава г.Бендеры провёл встречу с активом общественных о ...
  • МИД Румынии: молдавский язык был создан искусственно Со ...
  • Фокус медиа: гендерно-корректная коммуникация
  • 1 апреля – скорбная дата в истории города Бендеры
  • С 1 апреля в Молдове запрещена продажа сигарет потребит ...
  • Приднестровские ромы организовали праздничный круглый с ...
  • Осталеп: "Есть несколько планов приднестровского урегу ...
  • Озвучен прогноз по запрету полетов
  • Игорь Додон вновь возглавил Партию социалистов
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна