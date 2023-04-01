Приказом Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики утвержден Порядок представления медицинского заключения для возобновления занятий (освобождения от занятий) физической культурой учащимися организаций образования после перенесенных заболеваний (травм), передаёт NewsPMR.Com
Согласно нормативу:
Распределение учащихся организаций образования на медицинские группы для занятий физической культурой проводится врачом-педиатром лечебно-профилактического учреждения. Определение групп осуществляется в целях оценки уровня физического развития и функциональных возможностей учащегося, выбора оптимальной программы физического воспитания, выработки медицинских рекомендаций по планированию занятий физической культурой. В зависимости от состояния здоровья, учащиеся относятся к следующим медицинским группам для занятий физической культурой: основная, подготовительная и специальная.
В случае заболевания (травмы) учащегося, возникшего в течение учебного года и сопровождающегося нарушениями в состоянии его здоровья, для решения вопроса о назначении медицинской группы, определения отсутствия медицинских противопоказаний для возобновления занятий физкультурой, учащийся в обязательном порядке осматривается врачом-педиатром лечебно-профилактического учреждения для оценки функциональных возможностей организма.
После осмотра в отношении учащегося в обязательном порядке оформляется медицинское заключение, подписанное врачом-педиатром, руководителем подразделения лечебно-профилактического учреждения и заверенное печатью лечебно-профилактического учреждения.
Полное освобождение от занятий физической культурой учащихся, посещающих организации образования, может носить только временный характер. Освобожденными от занятий физкультурой могут быть учащиеся, не посещающие организацию образования из-за значительных патологических отклонений в здоровье, обучающиеся на дому.
Временное освобождение от занятий физической культурой или их ограничение бывают необходимыми после перенесения острых и обострения хронических заболеваний. Сроки возобновления занятий физкультурой в таких случаях определяются строго индивидуально с учетом состояния здоровья, функционального состояния систем организма учащегося и клинических данных (тяжести и характера заболевания или травмы, степени вызванных этим функциональных нарушений). Принимаются во внимание также пол, возраст, компенсаторные способности организма и другие индивидуальные особенности.
Врач-педиатр лечебно-профилактического учреждения ведет журнал учета представленных медицинских заключений по предусмотренной форме.
В практике врачебного контроля при определении сроков возобновления занятий физкультурой после перенесенных заболеваний (травм) врачи-специалисты должны руководствоваться рекомендованными Минздравом сроками возобновления занятий (освобождения от занятий) физкультурой учащимися организаций образования после перенесенных заболеваний (травм).