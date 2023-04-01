фото: strana.today Село Погребы в Киеве затопило из-за повышения воды в Десне
В Украине рекордное половодье. Страну в буквальном смысле заливает. По сообщению Укргидрометцентра, в столице и трех районах Киевской области (Вышгородском, Броварском, Бориспольском) ожидается затопление территорий в пойме Днепра. Под водой оказалась часть столичного парка "Наталка" на Оболони. Там, где раньше были пешеходные дорожки, сейчас плавают утки, а деревья на набережной стоят в воде.
Пик наводнений ожидается 22 апреля, возможна эвакуация населения, передаёт «Страна.ua»
Из-за наводнения отсутствует транспортное сообщение с некоторыми населенными пунктами Черниговской области.
На Житомирщине - разрушены дамбы, размыты переправы, во многих селах подтоплены жилые дома. Местная речка Ирша пробила себе новое русло, из-за чего практически полностью затопило карьер. А из-за разрушенной переправы жители сел Радча и Новая Радна могут попасть в Коростень только по одной дороге - через Овруч.
В Малине, чтобы попасть из одной части города в другую, нужно делать крюк в 30 километров через соседние села. На восстановление переправы с резервного фонда уже выделили четыре миллиона гривен.
В Кировоградской области подтоплена часть Светловодского района, уровень воды в Кременчугском водохранилище измеряют каждые два часа.
Масштабные затопления также в Черкасской, Ривненской, Волынской областях.
Причин "большой воды" несколько.
Главные из них - природные. Еще с зимы на Днепровском каскаде наблюдалось необычное половодье. Тогда это помогло нарастить генерацию на ГЭС, и перекрыть дефицит электроэнергии, который возник после ударов россиян по украинской энергосистеме. Но сейчас ситуацию заметно усугубили рекордные осадки — Украину заливает дождями. Также как и соседнюю Беларусь, где наводнение началось еще раньше.
"Большая вода" грозит немалыми убытками. На ликвидацию последствий наводнения понадобятся сотни миллионов. Кроме того, под угрозой будущий урожай. По данным ГСЧС, залило больше 9 тысяч гектар сельскохозяйственных угодий. И это не считая ушедших под воду огородов. В затопленных районах овощей и ягод соберут меньше, а цены на них могут вырасти, - прогнозируют эксперты.
19 апреля в Киеве проведут учения по отработке аварийно-спасательных работ во время паводка.
Уровень воды в Днепре, по состоянию на 18 апреля немного уменьшился (вода спала на 7 сантиметров), но все равно остается высоким - 600 сантиметров. При этом критический уровень — свыше 800 сантиметров.
Но небольшие снижение уровня воды может оказаться временным.
В КГГА предупредили, что пик половодья еще впереди. Он ожидается 22 апреля. Возможно дальнейшее подтопление Труханова острова, Гидропарка, дач на Воскресенских и Русановских садах, Осокорках, Позняках и Вишенках, - заявили в КГГА. При этом, как сообщают столичные власти, ожидаемый максимальный уровень половодья в Днепре не несет угрозы жилым массивам и промышленным объектам Киева.
В Киевской области максимальный приток воды в Днепре прогнозируют на вторую половину апреля, из-за чего в регионе продолжатся масштабные подтопления, — сообщили в Киевской областной военной администрации. Власти отрабатывают алгоритм действий на случай поднятия воды до критических отметок. В него входят, в частности, формирование запасов ГСМ, строительных и сыпучих материалов, контроль качества питьевой воды. Не исключается эвакуация населения. В селе Погребы Броварского района, которое сильно затопило из-за разлива Десны, многим людям уже пришлось покинуть свои дома.
В целом, по данным ГСЧС, в зоне подтоплений — порядка 1500 домохозяйств. Больше всего — в Черниговской и Кировоградской областях (474 и 323 соответственно), на Киевщине — 210, Полтавщине — 330 и т.д. По 30 населенным пунктам Черниговской и Киевской областей нарушено транспортное сообщение.
По данным «Укргидроэнерго», в этом году уровень воды почти на 1 м превышает прошлогодние показатели, при этом паводок начался еще зимой, а затем пришло весеннее половодье. Подобное по масштабам явление, по информации ведомства, происходит раз в 10 лет.
По сведениям украинских журналистов, на ликвидацию последствий затоплений потребуются сотни миллионов гривен. Однако, как предупредил экономист Олег Пендзин, до окончания паводка рано говорить об ущербе.
По словам эксперта, от половодья пострадали около девяти тысяч гектар сельхозземель, что является небольшим процентом от общего числа. В то же время, как уточнил экономист, есть риск недополучить урожай ранних овощей и ягод в пострадавших от паводка регионах. Как следствие, дефицит продуктов может поднять их цены минимум на 10-15%.