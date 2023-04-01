В Приднестровье отмечается устойчивый рост числа предпринимателей. За период с 31 декабря по 1 апреля оно выросло на 300 человек с 21,7 тысячи до 22. Об этом сообщила пресс-служба Правительства ПМР.
«Это одно из возможных последствий реформы – выход предпринимателей из тени. Может быть, для кого-то налоговый режим был неудобен в силу тех или иных причин. Приятие новых вариантов ведения игры дало возможность для того, чтобы осуществлять бизнес легально», - рассказал заместитель председателя Правительства ПМР Станислав Касап.
Он отметил, что новая система налогообложения является более справедливой, что привело к выводу части доходов предпринимателей из тени:
«До реформы в сфере предпринимательства было установлено, что с предполагаемого дохода в твердой денежной сумме взимается соответствующий подоходный налог. Это твердая денежная сумма была одинаковой для всех предпринимателей. В результате проведенной реформы было установлено, что единый социальный налог уплачивается в твердой сумме, а подоходный налог – 3% от фактически совершаемых сделок. Это более справедливый подход хотя бы потому, что в жизни каждого человека случаются разные ситуации. Он может заболеть, не выходить на работу в течение двух-трех недель, в течение месяца, а патент ему оплачивать нужно было бы в любом случае с этим вменённым доходом».
В результате сумма собранных налогов оказалась на 8 миллионов больше, чем в первом квартале 2022 года.
В целом в бюджет заложены дополнительные налоговые поступления на 30 миллионов рублей, которые будут направлены на увеличение заработной платы в здравоохранении, просвещении, спорте и культуре.