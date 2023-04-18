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Уровень воды в Днестре в ближайшее время поднимется

Уровень воды в Днестре в ближайшее время поднимется
фото: novostipmr.com

После затяжных дождей Днестр начал подниматься. За сутки уровень реки в Бендерах поднялся на 66 см, в Тирасполе на 61, в Григориополе – на 48, сообщает novostipmr.com

Так, к примеру, в Бендерах затоплена Тропа здоровья. Вода разделила набережную и удобный проход к Бендерской крепости. Теперь приходится обходить по верхней дороге.

В Тирасполе городской пляж наполовину в воде. Река добралась даже до спасательного поста.

Уровень воды в Днестре в ближайшее время поднимется

Уровень воды в Днестре в ближайшее время поднимется

Главный приднестровский метеоролог отметил, что повышение уровня воды идёт на Григориополь, Бендеры, Тирасполь.

«От 48 до 66 см. И уровень в нижнем бьефе ещё будет повышаться. То есть Тирасполь, Бендеры, будет повышаться уровень в ближайшее время ещё на 10 см - 30 см», - пояснил специалист.

А вот на севере Приднестровья Днестр упал. Дубоссарская ГЭС сброс воды понемногу уменьшила. Но это ненадолго, говорят в гидрометцентре. Новоднестровская ГЭС на Украине может снова сбросить воду.

«Водохранилище Новоднестровское основное сейчас - под завязку имеет уровень воды. Опасность в том, что если пойдёт увеличение осадков, то они, помимо тех осадков, которые к ним пойдут, будут сбрасывать с водохранилища воду. Но пока на это рассчитывать тоже не приходиться, потому что осадков обильных в верхнем бассейне Днестра не будет, также как и в среднем», - отметили в гидрометцентре.

Угрозы затопления сейчас нет, говорят специалисты. В запасе у суши - ещё 2-3 метра. Ну а если большая вода всё же придёт, надолго не задержится.

  • Сегодня, 15:14
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