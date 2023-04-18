Dnestr.TV

 
0

В Кишиневе 9 мая пройдет акция "Марш памяти" и шествие "Бессмертного полка"

В Кишиневе 9 мая пройдет акция "Марш памяти" и шествие "Бессмертного полка"
фото-коллаж Point.md Илан Шор объявил о проведении акции «Бессмертный полк»

Илан Шор объявил, что 9 мая в 10:00 на пересечении улицы Измаил и бульвара Штефан чел Маре в Кишиневе представители его формирования организуют акцию «Бессмертный полк», передаёт Point.md

«Что бы ни происходило сегодня в мире, мы не должны забывать исторические события и героические подвиги наших предков. В том числе и те, которые посвящены 9 мая», - приводят на сайте партии "Шор" слова ее лидера.

В объявлении сказано, что от пересечения улиц Измаил и бульвара Штефан чел Маре стартует марш к Мемориальному комплексу «Вечность», где пройдет возложение цветов.

В Кишиневе 9 мая пройдет "Марш памяти" и шествие "Бессмертного полка". Об этом заявил глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович на пресс-конференции, сообщает sputniknews.ru

"Девятого мая 2023 года Молдова вместе со всем цивилизованным человечеством будет отмечать 78 годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В этот день мы будем вспоминать всех, кто отдал свою жизнь в борьбе против "коричневой чумы", против общечеловеческого зла, против фашизма", – сказал Петрович.

В Кишиневе 9 мая пройдет акция "Марш памяти" и шествие "Бессмертного полка"
фото: Sputnik / Osmatesco Пресс-конференция Национального координационного комитета "Победа" на мемориале"Вечность"

Он также пригласил всех неравнодушных граждан, "все здоровые политические, гражданские силы вместе, единым строем, отметить эту священную дату".
  • Сегодня, 15:36
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Данилов: Кишинев разработал рассчитанный на семь лет пл ...
  • Глава г.Бендеры провёл встречу с активом общественных о ...
  • МИД Румынии: молдавский язык был создан искусственно Со ...
  • Фокус медиа: гендерно-корректная коммуникация
  • 1 апреля – скорбная дата в истории города Бендеры
  • С 1 апреля в Молдове запрещена продажа сигарет потребит ...
  • Приднестровские ромы организовали праздничный круглый с ...
  • Осталеп: "Есть несколько планов приднестровского урегу ...
  • Озвучен прогноз по запрету полетов
  • Игорь Додон вновь возглавил Партию социалистов

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Данилов: Кишинев разработал рассчитанный на семь лет пл ...
  • Глава г.Бендеры провёл встречу с активом общественных о ...
  • МИД Румынии: молдавский язык был создан искусственно Со ...
  • Фокус медиа: гендерно-корректная коммуникация
  • 1 апреля – скорбная дата в истории города Бендеры
  • С 1 апреля в Молдове запрещена продажа сигарет потребит ...
  • Приднестровские ромы организовали праздничный круглый с ...
  • Осталеп: "Есть несколько планов приднестровского урегу ...
  • Озвучен прогноз по запрету полетов
  • Игорь Додон вновь возглавил Партию социалистов
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна