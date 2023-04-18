фото-коллаж Point.md Илан Шор объявил о проведении акции «Бессмертный полк»
Илан Шор объявил, что 9 мая в 10:00 на пересечении улицы Измаил и бульвара Штефан чел Маре в Кишиневе представители его формирования организуют акцию «Бессмертный полк», передаёт Point.md
«Что бы ни происходило сегодня в мире, мы не должны забывать исторические события и героические подвиги наших предков. В том числе и те, которые посвящены 9 мая», - приводят на сайте партии "Шор" слова ее лидера.
В объявлении сказано, что от пересечения улиц Измаил и бульвара Штефан чел Маре стартует марш к Мемориальному комплексу «Вечность», где пройдет возложение цветов.
В Кишиневе 9 мая пройдет "Марш памяти" и шествие "Бессмертного полка". Об этом заявил глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович на пресс-конференции, сообщает sputniknews.ru
"Девятого мая 2023 года Молдова вместе со всем цивилизованным человечеством будет отмечать 78 годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В этот день мы будем вспоминать всех, кто отдал свою жизнь в борьбе против "коричневой чумы", против общечеловеческого зла, против фашизма", – сказал Петрович.
фото: Sputnik / Osmatesco Пресс-конференция Национального координационного комитета "Победа" на мемориале"Вечность"
Он также пригласил всех неравнодушных граждан, "все здоровые политические, гражданские силы вместе, единым строем, отметить эту священную дату".