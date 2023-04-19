На несколько минут в турецком мегаполисе стало темно, как ночью.Гигантских размеров черная туча днем 19 апреля погрузила на несколько минут во тьму турецкий Стамбул, передаёт dzen.ru
Сняла природную аномалию, причины которой пока остаются неизвестны, камера наблюдения. «Ночь» в городе наступила неожиданно. Во мгле, которая пришла со стороны Мраморного моря, с трудом различимы очертания зданий, огни машин и горящие вывески. Ширина тучи составила более 10 километров. Она исчезла также быстро, как и появилась, сообщает «Первый канал».
Местные жители уже называют в пабликах эту загадку природы недобрым знаком и предвестником землетрясений. О происшествиях в связи с аномалией турецкие СМИ не сообщают.
Многие назвали это фильмом ужасов и сильно испугались, среди тех, кто увидел столь необычное небесное явление, оказались и россияне, пишет msk1.ru
— День превратился в ночь! Мне было не по себе, жутко смотреть на то, как небо закрывала черная пелена, — написала одна россиянка.
— Такая страшная погода, был сильный ливень! — подхватила другая девушка.
— Это было похоже, как будто конец света наступил, у меня дети стали плакать, — поделилась эмоциями Влада.
— Из-за этого дождя ко мне не приехала доставка продуктов, заказ просто отменили. Сказали, что курьер не сможет в гору подняться, — сетует Алина.
— Небо потемнело, стало очень страшно. Я включила новости, хотела узнать, что происходит, а потом как ливанул дождь! Он был очень сильный, просто стеной, я в Москве у себя никогда такого не видела, прям какая-то катастрофа, — делится эмоциями Viki.