Из данных переписи населениЯ, проведённой в 2021 году следует, что на румынском языке говорят в Харроу (на северо-западе Лондона) 7,54 % населения, или 19 000 человек, Баркинге и Дагенхеме (восточная часть города) 4,78 %, Редбридже (восток) 4,31 %, Уолтем Форест (восток) 3,97%, Хаверинг (восток) 2,28%, Бексли (юго-восток) 0,95%, пишет g4media.ro
В целом румынский язык является вторым языком, на котором говорят в Лондоне после английского.
Этот язык является родным для 159 тысяч человек, согласно переписи населения (1,9% от общей численности населения).
В Англии и Уэльсе 472 000 человек (0,8%) заявили при переписи, что говорят по-румынски.