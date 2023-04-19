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Подсчитан заработок всех майнеров мира за один день

Подсчитан заработок всех майнеров мира за один день

Из-за роста стоимости биткоина майнеры криптовалюты начали зарабатывать на добыче токенов, им также помогло снижение цен на энергоресурсы, передает агентство Reuters со ссылкой на данные портала Blockchain.

«В результате средний доход от майнинга за последние 30 дней вырос до $27,34 млн в день, что является самым высоким показателем с июня прошлого года», — говорится в статье.

Отмечается, что сумму в $27 млн зарабатывают майнеры всех стран мира при совместной работе по добыче токенов. При этом большую часть второй половины 2022 года многие майнеры работали в минус и накапливали долг, пишет Газета.ru

«В конце прошлого года многие публичные майнеры были на грани банкротства. При текущей цене биткоина денежные потоки этих компаний существенно улучшились», — рассказал аналитик компании Luxor Джаран Меллеруд.

По данным агентства, в связи с улучшением ситуации на криптовалютном рынке инвесторы вновь стали проявлять интерес к акциям публичных компаний по майнингу криптовалют.

Ранее аналитики сообщали агентству Bloomberg, что биткоин стремится к рекордному росту в ближайшем квартале 2023 года, последний раз такой скачок курса фиксировался в 2021 году.
  • Сегодня, 08:47
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