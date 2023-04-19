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Молдова выслала еще одного сотрудника посольства России

Молдова выслала еще одного сотрудника посольства России

Молдова объявила персоной нон грата сотрудника российского посольства после инцидента с отказом во въезде в страну главе Татарстана Рустаму Минниханову, передает tass.ru

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) сообщило 19 апреля, что объявило персоной нон грата одного из сотрудников посольства России в Молдове. Дипломат обязан покинуть территорию страны в ближайшее время.

По словам представителей правительства Молдовы, двое сотрудников дипмиссии находились в аэропорту в день прилета Минниханова и проявили неподобающее отношение.

"Было принято решение объявить персоной нон грата на территории нашей страны сотрудника посольства Российской Федерации в Кишиневе. Еще двое сотрудников посольства лишены специального допуска в аэропорт", - сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Филип Кожокару.

Ранее премьер-министр Молдовы Дорин Речан потребовал запретить сотрудникам посольства РФ допуск в аэропорт Кишинева.

"За действия, несовместимые с дипломатическим статусом, в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях (1961 г.) Министерство иностранных дел и европейской интеграции объявило персоной нон грата на территории нашей страны сотрудника посольства Российской Федерации в Кишиневе", - сообщили в МИДЕИ.

Это не первый сотрудник российского посольства, высылки которого потребовали молдавские власти. Первого дипломата объявили персоной нон грата, после того как в селе Наславча Окницкого района упала якобы российская ракета, сбитая украинской зенитной системой. Официальных заявлений о том, что это была российская ракета не прозвучало.

МИДЕИ вызвало посла России в связи с визитом главы Татарстана Минниханова в Кишинев.

Власти Молдовы не объяснили причин отказа во въезде в страну главе Татарстана Рустаму Минниханову и высылки российского дипломата. Об этом сообщил на брифинге посол РФ в Молдове Олег Васнецов после посещения Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, передает tass.ru

"Вызывает недоумение позиция, которая была озвучена при встрече. По необъяснимым причинам произведен запрет на въезд на территорию Молдовы лиц, приглашенных на конгресс народной дипломатии (делегации Татарстана - прим. ТАСС). Мы услышали разные словосочетания в адрес этой делегации, в адрес сотрудников посольства, я бы сказал, нелицеприятные. Мы попросили дать разъяснения, в чем заключалась неподобающее поведение наших сотрудников. Внятного ответа мы не получили, ждем ответа на эти и другие вопросы. Эти действия мы рассматриваем как недружественные шаги по отношению к нашей стране", - сказал Васнецов.

МИД РФ: Россия даст ответ на высылку дипломата из Кишинева

Российская сторона ответит на молдавское решение объявить persona non grata дипломата РФ, сообщили РИА Новости в МИД РФ.

"Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - сказали в министерстве.

  • Сегодня, 09:13
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