Через несколько недель мы отметим День Победы. В честь праздника в Приднестровье заложили Сад памяти. Это Международная акция «Сад памяти», её цель – высадить 27 млн деревьев в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Среди организаторов проекта – Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы», у которого в нашей республике есть представительство, сообщает novostipmr.com «Мы высаживаем деревья именно в память о приднестровцах, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. У меня в ней участвовал прадедушка, он погиб в конце января 1945 года в Польше, и сегодня ему я посвящаю дерево, которое мы посадили», – рассказал руководитель общественного движения "Волонтёры Победы. Приднестровье" Евгений Назаренко.
В акции также приняли участие представители Россотрудничества, госадминистрации и курсанты Тираспольского юридического института.
«Когда мы узнали, что будет такая акция, то сразу решили принять участие. У меня воевал дедушка по папиной линии (он дошёл до Берлина) и по маминой. Для меня теперь это символ и память о героях, которые не вернулись с той войны. Буду смотреть и вспоминать, в том числе и о своих дедушках», – рассказала одна из курсантов Кристина.
Деревья высадили в Тираспольском дендропарке. Породы разные: туи, аризонские кипарисовики, сербские ели, лиственницы - всего 33 вида.
фото: novostipmr.com
После закладки Сада памяти работники «Спецзеленстроя» досадили ещё несколько сотен деревьев.