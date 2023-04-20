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Приднестровцы заложили Сад памяти в честь Дня Победы

Приднестровцы заложили Сад памяти в честь Дня Победы

Через несколько недель мы отметим День Победы. В честь праздника в Приднестровье заложили Сад памяти. Это Международная акция «Сад памяти», её цель – высадить 27 млн деревьев в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Среди организаторов проекта – Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы», у которого в нашей республике есть представительство, сообщает novostipmr.com

«Мы высаживаем деревья именно в память о приднестровцах, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. У меня в ней участвовал прадедушка, он погиб в конце января 1945 года в Польше, и сегодня ему я посвящаю дерево, которое мы посадили», – рассказал руководитель общественного движения "Волонтёры Победы. Приднестровье" Евгений Назаренко.

В акции также приняли участие представители Россотрудничества, госадминистрации и курсанты Тираспольского юридического института.

«Когда мы узнали, что будет такая акция, то сразу решили принять участие. У меня воевал дедушка по папиной линии (он дошёл до Берлина) и по маминой. Для меня теперь это символ и память о героях, которые не вернулись с той войны. Буду смотреть и вспоминать, в том числе и о своих дедушках», – рассказала одна из курсантов Кристина.

Деревья высадили в Тираспольском дендропарке. Породы разные: туи, аризонские кипарисовики, сербские ели, лиственницы - всего 33 вида.

фото: novostipmr.com
Приднестровцы заложили Сад памяти в честь Дня Победы

Приднестровцы заложили Сад памяти в честь Дня Победы

Приднестровцы заложили Сад памяти в честь Дня Победы

Приднестровцы заложили Сад памяти в честь Дня Победы

После закладки Сада памяти работники «Спецзеленстроя» досадили ещё несколько сотен деревьев.
  • Сегодня, 09:26
  • DTV
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